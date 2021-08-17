Конец прекрасной эпохи

Челябинский политолог Алексей Ширинкин о том, устоит ли привычный мир после прихода к власти в Афганистане талибов*

Мир ушедших эльфов. Конец прекрасной эпохи. Покинутая последними римлянами Британия. У ситуации много метафор и коннотаций, но все они в одну сторону — Запад сжимается и прежде невозможные риски становятся все более реальными. Странный возврат обратно к мировым 1920-м.

Вроде бы глубокий тыл оказывается снова на линии фронта.

Пока США решает свои внутренние проблемы с радфемом (радикальный феминизм. — Прим. ред.), BLM (Black Lives Matter («Жизни черных важны» — движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. — Прим. ред.), ЛГБТ и экоэкстремистами, уже очевидны несколько точек следующих геополитических конфронтаций.

Средняя Азия. Исламизация Афганистана неизбежно создает там зону турбулентности для неэффективных светских диктаторов в Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. Слабая демократия в Кыргызстане уязвима перед исламистами еще более.

Тайвань, Пескадоры и Южная Корея. Великий Китай смотрит и мотает на ус импотенцию ООН и НАТО. Дело более далекой перспективы, но риски очевидны.

Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова. Никто не знает, каким будет российский режим в 2030-е, имперский реванш — один из сценариев.

Израиль. Усиление исламистского интернационала вернет традиционную мечту арабских петрократов захватить Аль-Кудс.

Индия-Пакистан. Крепнущий союз исламистов и Китая делает очень вероятным обострение этого традиционного конфликта.

Армения. Увы, наиболее прогнозируемое развитие ситуации в Карабахе — новый конфликт.

Африка. Гигантский сундук со взрывчаткой, рвануть может где угодно. Границы государств носят условный характер, как и сами «государства». Новая резня в сфере проживания народов банту очень вероятна — особенно с учетом роста китайского влияния и интересов по переделу рынка.

Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина. Серьезные факторы внутренней неустойчивости, непредсказуемость развития в них политических конфликтных ситуаций.

Сдерживавшая 70 лет региональных диктаторов, вармонгеров разных видов, популистов, корпоратократов и прочих хищников клетка норм международного права, основанная на условном консенсусе вокруг либерально-демократических ценностей и созданная благодаря опыту потрясений второй мировой, сегодня фактически разрушена.

«Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено...»

* Участники террористической организации, запрещенной в России.