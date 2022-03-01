В Магнитогорске повторно объявили аукцион на поставку 11 трамваев

Новая техника появится в городе к 1 ноября этого года

Администрация Магнитогорска повторно объявила три аукциона на поставку новых трамваев. Всего в город нужно доставить 11 вагонов. Общая начальная цена контрактов составляет 517 млн рублей. Победителя торгов на поставку семи трамваев определят 11 марта, еще четырех — 14 марта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Победителем аукционов на поставку 11 трамваев была компания «СТТ» из города Череповца. Но она считается уклонившейся от заключения контрактов. Причиной является несоответствие банковской гарантии требованиям. Как сообщали ИА «Первое областное» в правовом управлении администрации Магнитогорска, в силу норм действующего законодательства эти аукционы признаны несостоявшимися.

Согласно документации, поставить трамваи подрядчику нужно до 1 ноября этого года. Новые вагоны для Магнитогорска будут частично низкопольными, изготовленными в 2022 году, следует из информации в техзадании. Кроме того, там сказано, что вагоны должны быть односекционными, вместимостью до 150 человек. В трамваях оборудуют видеокамеры, кондиционеры, зарядные станции для мобильных устройств, электроподогрев сидений. Срок службы вагонов должен составлять более 16 лет, а гарантия от поставщика — два года.

Добавим, Усть-Катавский вагоностроительный завод получил контракты на поставку в Магнитогорск трамваев как единственный участник трех других аукционов. Предприятие изготовит 4 вагона за 188 млн рублей, 3 — за 141 млн и еще 2 — за 94 млн рублей. В 2021 году УКВЗ побеждал в двух аукционах на поставку в Магнитогорск 10 трамваев. Тогда предприятие тоже было единственным участником. Вагоны доставили до конца 2021-го.