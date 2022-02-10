Муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» определило компанию для поставки 20 кузовов для трамваев. Вагоны нужны для модернизации старого электротранспорта. Контракт на 231,67 млн рублей заключат с единственным участником аукциона — ООО «Горизонт» из Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
В техзадании сказано, что кузова должны быть односекционными, окрашенными, с полами, наружной обшивкой, остеклением, мебелью, дверями, перегородками, видеокамерами, табло и системой ГЛОНАСС. Запрашиваемый год изготовления — 2022-й. Необходимое количество сидячих мест — не менее 28, общее число пассажиров — не менее 190. Доставка кузовов в Магнитогорск запланирована ежемесячно партиями по 1—3 штуки с 10 марта по 15 декабря этого года.
По данным базы «СБИС», ООО «Горизонт» работает с ноября 1991 года. Основная сфера деятельности — производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний. Также выпускает и продает различное оборудование и машины. Входит в Уральское объединение строителей. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 111,2 млн рублей. Организация участвовала в 95 аукционах, по итогам которых заключила контрактов на 1,7 млрд рублей. В 2019 году ООО «Горизонт» поставляла в Магнитогорск 10 кузовов для трамваев за 76 млн рублей, в 2018-м — два за 10,2 млн рублей, а в 2017-м — один за 5 млн рублей.
Напомним, что в начале февраля администрация города подвела итоги шести аукционов на поставку в текущем году 20 трамваев. Победителями торгов стали Усть-Катавский вагоностроительный завод и компания «СТТ» из Череповца (Вологодская область). Общая сумма, на которую заключат контракты, составляет 883,9 млн рублей. В 2021 году УКВЗ поставил в Магнитогорск 10 трамваев за 370 млн рублей.