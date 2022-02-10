В Магнитогорске на замену трамвайных вагонов потратят 232 млн рублей

Кузова поставит компания из Екатеринбурга

Муниципальное предприятие «Магнитогорский городской транспорт» определило компанию для поставки 20 кузовов для трамваев. Вагоны нужны для модернизации старого электротранспорта. Контракт на 231,67 млн рублей заключат с единственным участником аукциона — ООО «Горизонт» из Екатеринбурга. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

В техзадании сказано, что кузова должны быть односекционными, окрашенными, с полами, наружной обшивкой, остеклением, мебелью, дверями, перегородками, видеокамерами, табло и системой ГЛОНАСС. Запрашиваемый год изготовления — 2022-й. Необходимое количество сидячих мест — не менее 28, общее число пассажиров — не менее 190. Доставка кузовов в Магнитогорск запланирована ежемесячно партиями по 1—3 штуки с 10 марта по 15 декабря этого года.

По данным базы «СБИС», ООО «Горизонт» работает с ноября 1991 года. Основная сфера деятельности — производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний. Также выпускает и продает различное оборудование и машины. Входит в Уральское объединение строителей. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 111,2 млн рублей. Организация участвовала в 95 аукционах, по итогам которых заключила контрактов на 1,7 млрд рублей. В 2019 году ООО «Горизонт» поставляла в Магнитогорск 10 кузовов для трамваев за 76 млн рублей, в 2018-м — два за 10,2 млн рублей, а в 2017-м — один за 5 млн рублей.

Напомним, что в начале февраля администрация города подвела итоги шести аукционов на поставку в текущем году 20 трамваев. Победителями торгов стали Усть-Катавский вагоностроительный завод и компания «СТТ» из Череповца (Вологодская область). Общая сумма, на которую заключат контракты, составляет 883,9 млн рублей. В 2021 году УКВЗ поставил в Магнитогорск 10 трамваев за 370 млн рублей.