В 2025 году в Ленинском районе Челябинска построят новую дорогу

В ближайшее время власти города выберут подрядчика для выполнения работ

На улице Гранитной от Копейского шоссе до улицы Дзержинского появится двухполосная дорога с тротуарами и газонами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. По информации мэрии, в ближайшее время городской комитет дорожного хозяйства объявит аукцион по выбору подрядчика, который выполнит реконструкцию данной улицы. Работы начнутся благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера.

«По поручению главы города Натальи Котовой разработан проект, на который получено положительное заключение госэкспертизы. Проектом предусмотрен перенос сетей водопровода и канализации, обустройство парковок и наружного освещения, установка светофоров и дорожных знаков, нанесение разметки», — сообщили в мэрии.

Будущему подрядчику предстоит сдать полноценное дорожное полотно в октябре 2025 года. Решение о реконструкции на Гранитной стало логичным продолжением таких же работ, которые стартовали в прошлом году на улице Агалакова. В жилом микрорайоне много лет не было нормальной дороги, отсутствует также и пешеходная инфраструктура.

Чуть меньше года назад после жалоб местных жителей на непроезжее состояние дороги в районе «Плодушки», адресованных главе региона, была спешно проведена отсыпка. Затем городские власти объявили аукцион по поиску подрядчика, который должен привести этот участок в порядок до конца ноября этого года. Работы были разделены на 11 этапов.

Ранее Алексей Текслер рассказал о планах по ремонту и постройке более 500 км дорог в регионе, причем некоторые участки обновят раньше положенного срока.