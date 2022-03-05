В гипермаркетах «Ашан» ограничили продажу сахара и муки

Один покупатель может взять только несколько упаковок продукции

Auchan Retail рекомендовал магазинам под брендами «Ашан» и «Атак» ограничить продажи некоторых товаров в одни руки. В частности, не больше 10 кг сахара, десяти бутылок растительного масла, пяти упаковок муки по 2 кг, трех пачек соли. Кроме того, покупатель может взять не более 10 упаковок макарон или круп.

По информации, распространенной пресс-службой ретейлера, решение связано с высоким спросом на социально значимые товары. При этом сотрудники магазинов не всегда успевают оперативно выкладывать на полки поступающую со складов продукцию. Ограничение введено для того, чтобы товара хватило всем. Также в компании успокоили, что продукты есть в достаточном количестве, а их поставки идут бесперебойно.

Ранее Auchan Retail ограничил наценку на ряд социально значимых продуктов питания на 5%. Ретейлер сдержит цены на товары четырех категорий: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».

Гипермаркеты «Ашан» работают в Челябинске в ТРК «Родник» и ТРК «Космос». Ранее магазин был в Магнитогорске. Сеть «Атак» в Челябинской области не представлена.

Отметим, что разрешение ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки ретейлерам выдал Минпромторг РФ. Это сделано для борьбы со спекулянтами.