Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 9%

Расходы южноуральцев увеличились сильнее

За 2021 год денежные доходы жителей Челябинской области увеличились на 8,8% к 2020 году. В среднем на душу населения ежемесячно приходится 28,9 тыс. рублей. Всего доход южноуральцев с января по декабрь 2021 года составил 1,2 трлн рублей, что на 8,4% больше, чем год назад. Данные опубликовал Челябинскстат.

Потребительские расходы населения за год выросли сильнее — на 13,5% — и составили 23,2 тыс. рублей в месяц на человека.





Реальные денежные доходы южноуральцев выросли на 2,5%, реальные располагаемые доходы — на 1,9%.