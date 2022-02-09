В экопарке Магнитогорска построят купольную лыжную базу

Спортивный объект появится к середине осени

Управление капитального строительства администрации Магнитогорска подвело итоги аукциона на строительство лыжной базы в экологическом парке на улице Лесопарковой, 1. Единственным участником и победителем стало муниципальное предприятие «Магнитогорскинвестстрой». С ним заключат контракт по начальной цене — 15,87 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Техническим заданием предусмотрено строительство одноэтажной лыжной базы площадью 206 кв. м. Конструкция будет состоять из четырех куполов, соединенных между собой арочными переходами. Внутри обустроят холл, тренерскую комнату, мужскую и женскую раздевалки, две душевые комнаты, помещение для хранения лыж, туалет. В здании одновременно смогут находиться до 23 человек. Строительство необходимо начать 1 мая этого года, а закончить — к 15 октября.





Добавим, что «Магнитогорскинвестстрой» также победил в аукционе на капитальный ремонт лыжероллерной трассы в экологическом парке. Длина дороги составляет 135 м. Заявки на участие в конкурсе подавали две компании, но документацию одной отклонили. Контракт с муниципальным предприятием заключат по начальной цене 7,6 млн рублей. Согласно техзаданию, необходимо обновить покрытие трассы, установить ограждения, уложить газон и сделать тротуары. Работы нужно будет провести с 1 мая до 30 сентября этого года.

По данным базы «СБИС», муниципальное предприятие «Магнитогорскинвестстрой» (МП «МИС») работает с 1993 года, входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Владельцем значится администрация Магнитогорска. В 2020 году предприятие получило 23,9 млн рублей чистой прибыли. «Магнитогорскинвестстрой» занимался благоустройством сквера «50 лет Победы» и парка у Вечного огня, наносил дорожную разметку и содержал цветочные клумбы. В конце 2021 года получил контракт на содержание дорог в Магнитогорске.