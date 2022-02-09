Челябинская область вошла в топ‑3 регионов Урала по росту промпроизводства

В регионе индекс увеличился на 7,3%

С января по декабрь 2021 года в Челябинской области индекс промышленного производства увеличился на 7,3%. По России и Уральскому федеральному округу темпы роста в среднем оказались медленнее — 5,3% и 6,8% соответственно. Данные опубликовала Контрольно-счетная палата Челябинской области со ссылкой на Росстат и Челябинскстат.





Среди регионов УрФО Челябинская область заняла второе место по росту показателя за год. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ (+17,1%). Снизился показатель по Уралу только в Свердловской области (–1,2%).

Сильнее всего с января по декабрь прошлого года на Южном Урале выросла добыча полезных ископаемых — на 19,5%. Индекс в отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром увеличился на 9,6%. Сфера обрабатывающих производств выросла на 6,4%. В области водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора индекс, напротив, сократился на 9,6%.