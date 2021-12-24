На содержание дорог в Магнитогорске направят 314 млн рублей

Работы запланированы на 2022 год

Содержанием улично-дорожной сети Магнитогорска займется муниципальное предприятие «Магнитогорскинвестстрой». Эта организация победила в аукционе управления капитального строительства городской администрации как единственный участник. Контракт заключат на сумму 313,7 млн рублей. Средства направят из бюджета Магнитогорска. Информация об этом опубликована на электронной площадке «РТС — Тендер».

Следить за дорогами Магнитогорска подрядчик будет до 31 декабря 2022 года. В обязанности компании входят поддержание чистоты, вывоз мусора, удаление снега и льда, устранение дефектов, уплотнение полотна, восстановление изношенных слоев, содержание сооружений и конструкций, ремонт трамвайных переездов, межквартальных проездов и тротуаров, ямочный ремонт. В перечне значатся более 700 улиц, переулков и проездов, в том числе в поселках, входящих в состав Магнитогорска.

По данным базы «СБИС», муниципальное предприятие «Магнитогорскинвестстрой» (МП «МИС») работает с 1993 года, входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Владельцем значится администрация Магнитогорска. В 2020 году МП получило 23,9 млн рублей чистой прибыли. Предприятие участвовало в 179 торгах, победив в 105 из них (некоторые контракты были расторгнуты). Также проводило 321 аукцион. Ранее «Магнитогорскинвестстрой» занимался благоустройством сквера «50 лет Победы» и парка у Вечного огня, наносил дорожную разметку и содержал цветочные клумбы.