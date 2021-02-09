В два раза больше жителей Челябинской области стали играть на бирже

Южноуральцы в 2020 году открыли 85 тыс. инвестсчетов

По данным Московской биржи, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Челябинской области в 2020 году, превысило 85 тыс. За год их число увеличилось более чем в два раза, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского управления Банка России. По числу инвестсчетов Южный Урал занимает восьмое место в стране и второе в УрФО после Свердловской области, жители которой открыли более 115 тыс. ИИС.

Индивидуальные инвестиционные счета нужны для операций с ценными бумагами, они открываются на срок не менее трех лет. Открыть их можно с помощью брокера или управляющего. Сумма, зачисляемая по договору ИИС, может достигать 1 млн рублей.

В целом по России число индивидуальных инвестиционных счетов растет высокими темпами: в конце декабря их количество приблизилось к 3,5 млн, увеличившись за год практически в два раза.

«Индивидуальный инвестиционный счет — это один из способов сбережения и вложения средств граждан. При разумном подходе с помощью ИИС можно получать дополнительный доход. В то же время Банк России рекомендует заниматься инвестициями на фондовом рынке только при наличии финансовой „подушки безопасности“. Также нужно помнить о существующих рисках: при инвестировании не гарантирована доходность, а средства не застрахованы государством. Очень важно, чтобы у начинающих инвесторов не возникало ложных ожиданий от результатов инвестирования», — комментирует управляющий Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Интерес к ИИС возрастает на фоне снижения процентных ставок по вкладам. Также он интересен налоговым вычетом в размере 13% от суммы взноса. Инвестсчета стали основной возможностью для сохранения и преумножения сбережений, говорят эксперты. Подробнее о том, какие финансовые инструменты лучше использовать начинающим инвесторам и как «подогрев» скажется на рынке, читайте на bfm74.ru.