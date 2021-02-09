В Челябинске стартует чемпионат УрФО по гимнастике

Соревнования пройдут на территории двух спортивных школ с 9 по 12 февраля

Челябинск примет чемпионат УрФО по гимнастике. Соревнования состоятся в столице региона с 9 по 12 февраля. Их победители и призеры получат путевки на чемпионат России, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.



«В соревнованиях по программе мастеров спорта примут участие сильнейшие мужчины и женщины нашего округа в составах сборных команд своих областей. Чемпионат УрФО является отборочным этапом на чемпионат России, который пройдет в Пензе с 8 по 14 марта»,— сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, соревнования пройдут на двух площадках. Мужская часть чемпионата УрФО состоится в школе олимпийского резерва ЧТЗ на Савина, 5. Женщины выявят сильнейшую гимнастку в СШОР № 4 на Свердловском проспекте 84а.