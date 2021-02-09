Баскетбольный «Металлург» завершит выезд игрой с «Нефтехимиком»

Команды встретятся второй раз в сезоне

Двухматчевую выездную серию завершает во вторник, 9 февраля, «Металлург» из Магнитогорска. В гостях «сталевары» выйдут на паркет против «Нефтехимика» из Тобольска.

Игра станет второй очной между командами в текущем сезоне. Предыдущая встреча «Металлурга» и «Нефтехимика» состоялась 22 ноября в Магнитогорске и закончилась победой хозяев — 93:79. Обе команды поражениями закончили свои предыдущие встречи. «Металлург» в гостях уступил «Чебоксарским Ястребам» — 71:81, а «Нефтехимик» проиграл «Челбаскету» — 89:93.

Добавим, на текущий момент «сталевары» занимают четвертую строчку в Суперлиге-2, на три балла уступая «Чебаксарским Ястребам» и на одно очко опережая «Динамо-МГТУ» из Майкопа. «Нефтехимик» в свою очередь расположился на девятой позиции. В активе команды из Тобольска — 25 баллов в 16 играх. По этому показателю, а также по победам и поражениям «Нефтехимик» идет вровень с «БАРС-РГУЭ» и «МицуБаскет».

Встреча «Металлурга» против «Нефтехимика» состоится во вторник, 9 февраля, в Тобольске. Начало игры — в 20:30 по челябинскому времени.