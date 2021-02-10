В Долгодеревенском построят стадион за 84 миллиона рублей

Там можно будет играть в футбол, баскетбол, лапту и городки





Начальная цена аукциона была 95,9 млн рублей. В торгах приняли участие две компании. ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» предложило выполнить работы за 85,1 млн рублей, победителем признано ООО «Реворк» с ценой предложения в 84,6 млн рублей. Начать работы компания должна в апреле.



Согласно техзаданию, объект капитального строительства разместится на площади в 32,8 тыс. кв. м. Подрядчик должен оборудовать футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственным покрытием. Вокруг поля появятся четыре беговые дорожки длиной 400 м, секторы для прыжков в длину и высоту, площадка для толкания ядра. На стадионе будут трибуны на 600 мест. Также жители Долгодеревенского смогут пользоваться площадками для городошного спорта, мини-лапты, стрельбы, волейбола и баскетбола.







Когда стадион будет построен, рядом начнут возводить хоккейный корт, административное здание спортивного комплекса, велодорожки, автостоянки. Подрядчика для выполнения этих работ выберут в ходе другого аукциона.



По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Реворк» принадлежит Александру Трофимычеву. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 1,7 млн рублей. В 2020 году «Реворк» выиграл сразу четыре крупных контракта на благоустройство и монтаж оборудования для спортивных сооружений. Компания начала ремонтировать стадион в селе Кунашак за 52 млн рублей, выиграла контракт стоимостью 10,5 млн рублей на установку кондиционеров во Дворце спорта «Юность». Кроме того, компании достался контракт на 21,8 млн рублей по благоустройству территории спортшколы «Академия футбола» в Челябинске. Также в 2020 году «Реворк» выиграл аукцион на капремонт стадиона «Олимпийский» в Увельском районе (18 млн рублей).

Администрация Сосновского района выбрала подрядчика для строительства стадиона в селе Долгодеревенское. Объект появится на улице Первого мая к декабрю 2021 года. Планируется, что он станет частью спортивного комплекса, который также будет включать хоккейный корт, административное здание, велодорожки, две открытые трибуны. Информация опубликована на сайте госзакупок.Начальная цена аукциона была 95,9 млн рублей. В торгах приняли участие две компании. ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» предложило выполнить работы за 85,1 млн рублей, победителем признано ООО «Реворк» с ценой предложения в 84,6 млн рублей. Начать работы компания должна в апреле.Согласно техзаданию, объект капитального строительства разместится на площади в 32,8 тыс. кв. м. Подрядчик должен оборудовать футбольное поле размером 105 м на 68 м с искусственным покрытием. Вокруг поля появятся четыре беговые дорожки длиной 400 м, секторы для прыжков в длину и высоту, площадка для толкания ядра. На стадионе будут трибуны на 600 мест. Также жители Долгодеревенского смогут пользоваться площадками для городошного спорта, мини-лапты, стрельбы, волейбола и баскетбола.Когда стадион будет построен, рядом начнут возводить хоккейный корт, административное здание спортивного комплекса, велодорожки, автостоянки. Подрядчика для выполнения этих работ выберут в ходе другого аукциона.По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «Реворк» принадлежит Александру Трофимычеву. Чистая прибыль компании в 2019 году составила 1,7 млн рублей. В 2020 году «Реворк» выиграл сразу четыре крупных контракта на благоустройство и монтаж оборудования для спортивных сооружений. Компания начала ремонтировать стадион в селе Кунашак за 52 млн рублей, выиграла контракт стоимостью 10,5 млн рублей на установку кондиционеров во Дворце спорта «Юность». Кроме того, компании достался контракт на 21,8 млн рублей по благоустройству территории спортшколы «Академия футбола» в Челябинске. Также в 2020 году «Реворк» выиграл аукцион на капремонт стадиона «Олимпийский» в Увельском районе (18 млн рублей).