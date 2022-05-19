В Челябинскую область увеличат импорт продукции из Узбекистана

Вопросы сотрудничества стороны обсудили во время визита делегации республики в регион

Из Республики Узбекистан в Челябинскую область будут поставлять больше продукции. В планах — нарастить импорт товаров сельского хозяйства и легкой промышленности. Делегация из республики посетила Челябинскую область, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и увеличения товарооборота между регионами.

«Для Челябинской области Узбекистан всегда был и остается одним из приоритетных страновых направлений развития внешнеэкономической деятельности. По итогам 2021 года Южный Урал занимает второе место среди всех регионов России по объемам экспортных поставок в республику, уступая только Москве. Все это — результат системного двустороннего сотрудничества», — отметила министр экономического развития Наталья Лугачева.

Челябинская область, в свою очередь, готова предложить свои компетенции в части производства продукции для нефтегазовой отрасли. Кроме того, регион может организовать обучение для сотрудников промпредприятий Узбекистана на базе учебных центров южноуральских производителей.

Ранее Челябинская область принимала участие в международной выставке «Иннопром» в Ташкенте, где было проведено более 100 двусторонних встреч, подписано шесть соглашений.