Челябинский художник открыл галерею искусств у себя на кухне

В однушку на Братьев Кашириных водят экскурсии, гостей поят кофе и предлагают взвеситься за 5 рублей

Челябинский художник Илья Фролов открыл на кухне своей однокомнатной квартиры арт-галерею. На белой стене, прямо напротив кухонного гарнитура, Илья устроил выставку стрит-фото и теперь приглашает горожан на экскурсию с кофе и печеньем, а художников — к сотрудничеству.

В квартире Ильи чисто и светло, как в музее, — кафельные полы, белые стены и картины. Нигде не валяется расческа или хотя бы дезодорант — перед приходом гостей хозяин тщательно прибирается.

Сейчас в галерее выставка Алексея Сырова «Фрагменты толпы». У входа на кухню висит карточка с биографией автора и предисловие. За стеной сама экспозиция — на трехметровой стене на кухне хаотично приклеены десятки фото. На снимках люди: бабушка с головой манекена в руках, девочка с розовой повязкой на глазу, парень с пакетом на голове.

Илья выступает в этом проекте как куратор. Он разработал концепцию маленькой экспозиции и помог оформить пространство — положил искусственный газон на пол, посадил бетонного голубя в углу и насыпал ему семечек на газету «Челябинского рабочего», как раз рядом со снимком птиц на фоне храма Святой Троицы.

«Принес березовую ветку с улицы, наклеил прямоугольники кирпичей, будто это уличная стена… У нас даже рекламная листовка есть, я ее во дворе нашел. На голубой бумажке телефон для людей, попавших в непростую жизненную ситуацию, но при этом большими буквами напечатано: „Курение разрешено“. Это мне показалось странным. Везде запрещено, а там разрешено. Парадокс», — размышляет Илья.

Весы на входе в кухню —теперь новый музейный интерактив

Отдельная фишка — приписки к фото, безжалостно начертанные перманентным маркером на белой стене. Те же подписи, которые оставляют в лифтах анонимные вандалы-мыслители. Тут и классическое «Ленин жив», «Россия для…?» или «Я тебя лю…»

Мини-галерею на кухне Илья открыл в начале весны. Эта идея появилась после того, как художник прошел курсы куратора при музее A Table Gallery. Формат домашней выставки называется «квартирале» — явление было популярно в Советском Союзе.

«Тема не нова, в 1960-х в андеграунде этот формат часто использовали. Именно в квартирах и на кухнях проводили мероприятия, выставки. Люди смотрели картины или фото, общались, знакомились. Хотелось этот формат возродить и экспериментировать с ним. Сейчас готовлю финисаж выставки — думаю испечь пирог, устроить перформанс, еще что-то», — рассказывает Илья.

В марте на кухне Илья устроил экспозицию из своих работ и так же приглашал всех на экскурсии. После организовал выставку с Алексеем. Каждая экспозиция висит один-два месяца. Сейчас на очереди следующий художник, для него пространство будет готовить отдельно.

«У нас не хватает галерей — как для зрителей, так и для художников. Например, многие авторы хотят попасть музей современного искусства „Гараж“ в Москве, но при этом нигде не выставлялись раньше. У художников нет понимания своих возможностей. И я хочу предоставить челябинским художникам такую площадку», — объясняет Илья Фролов.

Мастерская Ильи, он шьет изделия из кожи и рисует яркие картины поп-экспрессионизм

Из колонки звучит медитативная музыка. Мы рассматриваем фото, стоя рядом с холодильником; Илья предлагает нам кофе или чай. В чужой квартире, как ни странно, спокойно и уютно — хочется сесть на пол и любоваться экспозицией. Не знаем, это белый цвет стен так влияет или радушие Ильи?

«В Челябинске человеку тяжело идти в галерею. Вдруг не так как-то посмотрят? Вдруг задашь глупые вопросы? Поэтому здесь я пытаюсь сделать так, чтобы люди расслабились. Попили кофе, поболтали, спросили, что их интересует. Многие спрашивают, где я взял такой крутой кухонный гарнитур и как соседи относятся к моему проекту», — смеется Илья.

С соседями у Ильи проблем нет, все экскурсии и посещение арт-пространства по записи. За раз художник готов принять группу по 5—8 человек — места совсем немного.

Илья работает из дома, и попасть к нему на экскурсию можно и в будни, и в выходные. Главное — связаться с художником и договориться о посещении. Это можно сделать через Telegram. Квартира находится на Братьев Кашириных в районе ЧелГУ, точный адрес художник сообщит сам. В качестве благодарности принимает донаты от 100 рублей.