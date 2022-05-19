С подачи сенатора из Челябинска в России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

Закон об этом Госдуме рекомендуют принять в первом чтении

Госдума может принять закон, запрещающий суррогатным матерям из России вынашивать детей для иностранцев. В этот четверг, 19 мая, комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы.

«К такому решению нас вынуждают случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства»,

— объяснил актуальность закона председатель комитета Василий Пискарев.

«На сегодня и Запад, и Восток запретили или серьезно ограничили суррогатное материнство. Неясно регулируется этот вопрос в России, Украине и Грузии. И естественно, весь этот рынок хлынул к нам. Но это неестественно, это просто опасно — поставлять на экспорт детей»,

— заявила ранее Маргарита Павлова ИА «Первое областное».

Одним из авторов законопроекта является член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

В законопроекте сказано, что дети, рожденные суррогатной матерью, должны получать гражданство РФ. Это позволит российским уполномоченным органам следить за их дальнейшей судьбой. Суррогатная мама также должна иметь российское гражданство.

Депутаты подчеркивают, что законопроект не нарушит права потенциальных родителей с российским гражданством, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.