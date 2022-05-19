В Челябинской области 22 автобусных маршрута перевели на регулируемый тариф

Пассажирские перевозки будут субсидировать из бюджета

С 2022 года в Челябинской области социально значимые межмуниципальные маршруты переводятся на регулируемый тариф, сообщили сегодня, 19 мая, в региональном Миндортрансе.

В настоящее время таких маршрутов 22:

№ 345 с. Коелга — с. Еткуль;

№ 396 г. Усть-Катав — г. Катав-Ивановск;

№ 147 г. Магнитогорск — п. Муравейник;

№ 347 д. Большаково — г. Чебаркуль;

№ 358 д. Алтынташ — г. Чебаркуль;

№ 363 г. Чебаркуль — д. Нижние Караси;

№ 753 г. Нязепетровск — г. Миасс;

№ 119 ст. Дубровка — г. Челябинск;

№ 380 г. Магнитогорск — п. Ржавка;

№ 166 г. Трехгорный — п. Вязовая;

№ 190 п. Красногорский — г. Южноуральск;

№ 251 г. Троицк — п. Плодовый;

№ 188 п. Роза — п. Новобатурино;

№ 577 г. Озерск — г. Касли;

№ 279 г. Снежинск — г. Касли;

№ 282 г. Снежинск — с. Воздвиженка;

№ 504 п. Бреды — г. Карталы;

№ 423 г. Усть-Катав — п. Кропачево;

№ 606 г. Челябинск — п. Октябрьский;

№ 845 г. Верхнеуральск — г. Магнитогорск;

№ 159 п. Зауральский — г. Челябинск;

№ 364 д. Кугалы — г. Чебаркуль.

Перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением установленных тарифов и предоставлением всех льгот на проезд. Перевозки по нерегулируемым тарифам перевозчики осуществляют на основе собственных тарифов.

Всего в Челябинской области действует 241 межмуниципальный маршрут.