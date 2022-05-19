С 2022 года в Челябинской области социально значимые межмуниципальные маршруты переводятся на регулируемый тариф, сообщили сегодня, 19 мая, в региональном Миндортрансе.
В настоящее время таких маршрутов 22:
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№ 345 с. Коелга — с. Еткуль;
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№ 396 г. Усть-Катав — г. Катав-Ивановск;
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№ 147 г. Магнитогорск — п. Муравейник;
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№ 347 д. Большаково — г. Чебаркуль;
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№ 358 д. Алтынташ — г. Чебаркуль;
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№ 363 г. Чебаркуль — д. Нижние Караси;
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№ 753 г. Нязепетровск — г. Миасс;
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№ 119 ст. Дубровка — г. Челябинск;
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№ 380 г. Магнитогорск — п. Ржавка;
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№ 166 г. Трехгорный — п. Вязовая;
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№ 190 п. Красногорский — г. Южноуральск;
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№ 251 г. Троицк — п. Плодовый;
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№ 188 п. Роза — п. Новобатурино;
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№ 577 г. Озерск — г. Касли;
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№ 279 г. Снежинск — г. Касли;
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№ 282 г. Снежинск — с. Воздвиженка;
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№ 504 п. Бреды — г. Карталы;
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№ 423 г. Усть-Катав — п. Кропачево;
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№ 606 г. Челябинск — п. Октябрьский;
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№ 845 г. Верхнеуральск — г. Магнитогорск;
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№ 159 п. Зауральский — г. Челябинск;
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№ 364 д. Кугалы — г. Чебаркуль.
Перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением установленных тарифов и предоставлением всех льгот на проезд. Перевозки по нерегулируемым тарифам перевозчики осуществляют на основе собственных тарифов.
Всего в Челябинской области действует 241 межмуниципальный маршрут.