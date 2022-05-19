С 2022 года в Челябинской области социально значимые межмуниципальные маршруты переводятся на регулируемый тариф, сообщили сегодня, 19 мая, в региональном Миндортрансе.

В настоящее время таких маршрутов 22:

  • № 345 с. Коелга — с. Еткуль;

  • № 396 г. Усть-Катав — г. Катав-Ивановск;

  • № 147 г. Магнитогорск — п. Муравейник;

  • № 347 д. Большаково — г. Чебаркуль;

  • № 358 д. Алтынташ — г. Чебаркуль;

  • № 363 г. Чебаркуль — д. Нижние Караси;

  • № 753 г. Нязепетровск — г. Миасс;

  • № 119 ст. Дубровка — г. Челябинск;

  • № 380 г. Магнитогорск — п. Ржавка;

  • № 166 г. Трехгорный — п. Вязовая;

  • № 190 п. Красногорский — г. Южноуральск;

  • № 251 г. Троицк — п. Плодовый;

  • № 188 п. Роза — п. Новобатурино;

  • № 577 г. Озерск — г. Касли;

  • № 279 г. Снежинск — г. Касли;

  • № 282 г. Снежинск — с. Воздвиженка;

  • № 504 п. Бреды — г. Карталы;

  • № 423 г. Усть-Катав — п. Кропачево;

  • № 606 г. Челябинск — п. Октябрьский;

  • № 845 г. Верхнеуральск — г. Магнитогорск;

  • № 159 п. Зауральский — г. Челябинск;

  • № 364 д. Кугалы — г. Чебаркуль.

Перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с применением установленных тарифов и предоставлением всех льгот на проезд. Перевозки по нерегулируемым тарифам перевозчики осуществляют на основе собственных тарифов.

Всего в Челябинской области действует 241 межмуниципальный маршрут.