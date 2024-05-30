Челябинские отельеры и рестораторы войдут в новый комитет «Опоры России»

На весеннем заседании общественники представили обновленную структуру

Челябинские отельеры и рестораторы войдут в новый комитет «Опоры России». На весеннем заседании челябинского регионального отделения общественники представили обновленную структуру, в которой к 22 комитетам прибавилось еще 5, сообщает пресс-служба организации.

Почетным гостем мероприятия стал председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.





Спикер рассказал предпринимателям о грядущей избирательной кампании и о принятом на днях решении губернатора Алексея Текслера о выдвижении своей кандидатуры на второй срок.

«От лица нашего делового сообщества могу сказать, что работать нам с командой Алексея Леонидовича и с экономблоком правительства достаточно комфортно. Особенно мы это прочувствовали в сложные для предпринимателей периоды пандемии, санкций и других экономических вызовов», — отметил председатель реготделения «Опоры России» Артем Артемьев.





В результате голосования члены Совета единогласно поддержали решение Алексея Текслера по участию в выборах губернатора Челябинской области.

Знаковым событием совещания стало подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве с организатором мероприятий «Первым выставочным объединением» и бизнес-клубом «Окружение». Это дает новые возможности для резидентов к расширению своих деловых контактов и развитию бизнеса, считает исполнительный директор ЧРО «Опоры России» Елена Золина-Модебадзе.

«Мы продолжаем заявленный ранее курс по вхождению в „Опору России“ челябинских бизнес-клубов и синергетику деловых сообществ и власти. С начала 2024 года наше отделение пополнилось 73 новыми резидентами, мы провели около 90 мероприятий. Сегодня в структуре организации работает 22 комитета и еще 5 готовятся к открытию: по креативным индустриям, кадрам, ивент-индустрии, молодежному предпринимательству, отельному и ресторанному бизнесу», — рассказала она.

Новый руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Зульфия Терегулова презентовала годовой план мероприятий.





Девушек ожидают мастер-классы по управлению финансами и фокусу внимания, созданию мерча для B2B, ретрит-поездка и церемония награждения федеральной бизнес-премии для женщин «Деловой престиж».

Отметим, с 19 по 25 июня планируется проведение летнего Съезда лидеров «Опоры России». Ключевыми темами станут «Спорт, Туризм, Лидерство!».