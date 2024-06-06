В Челябинской области займутся селекцией кур и нарастят производство макарон

Соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов подписали на ПМЭФ‑2024

Челябинская область намерена закрыть собственные потребности и запросы соседних регионов в селекции кур. Кроме того, на Южном Урале увеличат производство макарон. Соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2024. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел переговоры с директором Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Дмитрием Ефимовым и председателем совета директоров компании «Ситно» Павлом Журавским. После этого и были подписаны соглашения. Одно предусматривает импортозамещающий инвестпроект в сфере селекции кур, другой — по наращиванию производства макарон.





«Эти два важных соглашения связаны с развитием агропромышленного комплекса Челябинской области. Первое касается стратегического для нашей страны направления, связанного с генетикой птицы. Это вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности. Мы активно поддерживаем эти направления, находимся в постоянном контакте с министерством сельского хозяйства России. Уверен, что мы сможем покрыть потребности своего и ближайших регионов в отечественной генетике. Второе соглашение касается развития производства макарон в регионе. Регион лидирует по стране в этом направлении, а „Ситно“ активно участвует в этом процессе. Благодаря новому инвестпроекту компания увеличит объемы продукции почти в два раза»,— отмечает Алексей Текслер.





При институте птицеводства работает селекционно-генетический центр «Смена». Он уже более 50 лет занимается селекцией кур. Центр примет участие в инвестпроекте компании «Ситно». В Кизильском районе наладят получение племенной продукции и более широкое внедрение отечественного бройлерного кросса кур «Смена‑9». Общая стоимость проекта составит 4 миллиарда рублей. Первую партию цыплят родительских форм планируют получить в 2025 году.

«Новое производство позволит предложить конкурентный отечественный продукт. Для этого очень важна поддержка региона и профильного научно-исследовательского института. Мощность объекта — 2,7 миллиона племенных цыплят родительских форм в год — позволит удовлетворить потребности производителей мяса птицы на всей территории Уральского и Приволжского федеральных округов и значительно снизить зависимость от импорта»,— поясняет председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский.





Второй проект предусматривает модернизацию цеха по выпуску макарон, а также установку дополнительной линии мощностью 4 тонны продукции в час. Объем инвестиций оценивается в более чем 1 миллиард рублей. Запустить цех в работу намерены в 2025 году. Челябинская область входит в тройку крупнейших регионов — производителей макарон, муки и круп. 80% продукции поставляется в другие регионы России и за границу.