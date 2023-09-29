В Челябинске собрали лучшие достижения уральских аграриев

Финальный день работы агровыставки посетили полпред президента в УрФО и главы регионов Урала

Сегодня в Челябинске работает полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с губернатором Алексеем Текслером и другими главами уральских регионов они ознакомились со стендами XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Мероприятие, расположенное на площадке конгресс-холла «Таганай», не только познакомило южноуральцев с продукцией аграриев нашего макрорегиона, но и позволило им поделиться между собой опытом и наладить новые контакты. Гости подчеркнули высокий уровень организации выставки, а лучшим работникам сельского хозяйства вручили государственные награды. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».





На стендах представлена продукция всех уральских регионов. Челябинская область отметилась сладостями, мясной продукцией, удобрениями и семенами, крупами и многим другим. Организаторы подчеркнули, что Южный Урал занимает первое место в производстве мяса, макарон и круп, куриных яиц. На стенде были представлены как крупные агрохолдинги, например «Увелка» и «Ситно», так и продукция фермеров. Каждый регион чем-то отличается: Ямал — олениной и рыбой, Курган — безалкогольными напитками и тушенкой, Свердловская область — разными сортами овощей и фруктов, выведенных в их профильном вузе, а тюменцы привезли много молока и сыра. Югорчане показали экологически чистые продукты Крайнего Севера.

«Видим очень много новинок, которые появляются у наших сельхозтоваропроизводителей, и, конечно, уникальность каждой выставки в том, что мы видим новую продукцию. Наши аграрии совершенствуются и продвигаются в использовании новых технологий. Наша наука нас чем-то удивляет: сегодня много говорили о семенах — это тоже новый вызов. Практически все субъекты в этом направлении двигаются. Алексей Леонидович сказал, что Челябинск готов принять выставку и в 2025 году. Площадка очень интересная, мероприятие посетили много людей, а результат тоже хороший, потому что наладилось немало новых контактов», — отметил Владимир Якушев.





Губернатор Алексей Текслер выразил благодарность за доверие провести уральскую агровыставку в Челябинске. По его словам, сейчас все уделяют большое внимание агропромышленному комплексу, поскольку в приоритете сегодня — продовольственная безопасность. Выставка прошла хорошо, причем можно не только приобрести продукцию аграриев, но и познакомиться с их проектами. Обмен опытом и точки взаимодействия, открывающие новые возможности, глава региона назвал отличной коллаборацией. Также Алексей Текслер поделился предварительными результатами работы в сфере сельского хозяйства Южного Урала.





«Нынешний год непростой. С одной стороны, в нескольких муниципалитетах была засуха, а с другой стороны, в конце августа и в сентябре все залило дождями. Мы сегодня убрали 55% урожая, причем в прошлом году мы уже заканчивали уборку, но мы рассчитываем собрать более двух миллионов тонн зерна. Это хороший результат, потому что в 2021 году убрали миллион тонн, когда была засуха. Самое главное, что мы развиваемся по всем направлениям. У нас есть новые инвестиционные проекты, причем проекты, которые уникальны в масштабах всей страны», — заявил губернатор Челябинской области.

Например, это генетика для птицеводства. Сегодня первичное звено птицы завозится из-за границы, поэтому решить вопрос с импортозамещением в этой области — вопрос стратегический. Есть и другие серьезные проекты: южноуральцы активно работают по семенам, чем занимаются многие наши предприятия и наука.

«Я рад тому, как мы развиваемся. Каждый год обновляется материально-техническая база, увеличиваем господдержку и занимаемся цифровизацией. Сегодня оцифровали все поле, и точное земледелие — это то, чем занимаются все хозяйства региона, поэтому мы движемся вперед, а агровыставка позволяет нам делать это еще более успешно», — резюмировал Алексей Текслер.





Другие главы уральских регионов согласились с челябинским коллегой и вкратце рассказали о своих проектах в АПК. Далее Владимир Якушев провел торжественную церемонию награждения государственными наградами. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоили директору ООО «Хлебинка» Виктору Фомину из Верхнеуральского района. Другим заслуженным работникам сельского хозяйства вручили благодарности главы государства и полпреда президента в УрФО.