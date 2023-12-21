В Челябинской области запустили экскурсионный маршрут «Первые в Магнитке»

Общее время прохождения маршрута составляет 3,5 часа

В Магнитогорске Челябинской области запустили экскурсию по двум предприятиям — Магнитогорскому металлургическому комбинату и пищевому предприятию «Ситно», а также знаковым местам города. Новому маршруту дали название «Первые в Магнитке». По нему уже прошли десять детей, которых выбрали по итогам победы в корпоративных конкурсах, сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».



Маршрут для ребят стартовал у памятника «Первому паровозу». Потом детям показали первые кварталы города и монумент «Палатка первых строителей». После юных посетителей провели по территории предприятия «Ситно», история которого уходит корнями в создание первой хлебопекарни Магнитки в 1929 году и первого хлебозавода в 1931 году. На ММК школьники побывали в доменном цехе и Центральной лаборатории контроля комбината.

Для детей также провели обзорную экскурсию по городу. Она закончилась в парке «Притяжение».

«У сегодняшнего маршрута очень говорящее и осмысленное название — „Первые в Магнитке“, — которое подчеркивает и объединяет историческое первенство многих фактов из жизни нашего родного города и комбината: первый паровоз, первая палатка, первые городские улицы, первые, очень важные для жизни города, предприятия, первый хлеб, первый чугун... Новый маршрут призван объединить мощь и силу комбината с красотой и созидательной энергией города металлургов. Ведь ММК и город — единое целое, поэтому и маршрут должен быть единым», — сказал гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Общее время прохождения маршрута составляет 3,5 часа.

Добавим, экскурсии на ММК проводят с 2018 года. За пять лет комбинат посетили 43 тысячи человек, 15 тысяч из них — дети.

Напомним, ранее Минпромторг России объявил конкурс на лучшего персонажа — талисман отечественной промышленности. Победитель творческого состязания отправится в трехдневный индустриальный тур по Челябинской области.