Южноуральские аграрии увеличат поставки продукции в Китай

Ведутся переговоры по отгрузке сухого молока

Южноуральские аграрии увеличат поставки продукции в Китай. На полках китайских супермаркетов сегодня можно встретить муку, крупы, макароны и сладости с Южного Урала. В планах — обеспечить отгрузку сухого молока, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Представители деловой делегации регионального Минсельхоза прибыли в город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, где встретились с председателем комитета внешней торговли госкорпорации сельского хозяйства Северо-Восточного округа провинции Хэйлунцзян Сунь Мэйшанем. Особое внимание на встрече было уделено вопросам логистики, торговле на электронных площадках, требованиям к поставкам сельхозпродукции.





«На полках в одном из фулфилмент-центров в числе многочисленных китайских продовольственных товаров мы увидели муку наших компаний „Ситно“ и „Союзпищепром“, десерты компании „Ура-кондитеры“. Сегодня наша цель — вывести новые товары на рынок Китая, например молочную продукцию, в частности, компания „Подовинновское молоко“ предлагает поставлять сухое молоко в КНР», — сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.





В рамках делового визита руководство компании «Подовинновское молоко» встретится с представителями международной дальневосточной агроинвестиционной компании провинции Хэйлунцзян. Подробнее — в материале на Bfm74.ru.