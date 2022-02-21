В Челябинской области зарплаты учителей выросли на 10%

Больше всего получают преподаватели в Магнитогорске

В 2021 году заработные платы сотрудников сферы образования в Челябинской области выросли на 10% по сравнению с 2020 годом. В среднем учителя получают 33,7 тыс. рублей. Данные опубликовала пресс-служба Контрольно-счетной палаты региона.

Наибольшее увеличение зарплат за год зафиксировано в Красноармейском районе (+13%), Магнитогорске (+11,7%) и Сосновском районе (+11,3%). Самый большой средний заработок в регионе у учителей в Магнитогорске (38,9 тыс. рублей), Челябинске (37,5 тыс. рублей) и Чебаркуле (36,7 тыс. рублей).





В текущем году в бюджете Челябинской области на 5 млрд рублей увеличили расходы на образование, это на 10% больше, чем год назад. Большая часть средств предусмотрена для выплаты заработной платы учителям и компенсации дополнительной нагрузки классным руководителям.