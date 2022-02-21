На «Солнечной долине» до конца сезона запустят новый кресельный подъемник

Его планировали открыть в январе





В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в прошлом году анонсировали запуск нового кресельного подъемника. Он ведет на другую сторону горы Известной. Вместе с ним планировали открыть еще две горнолыжные трассы.

Операторская кабина новой канатной дороги уже установлена на самой вершине горы и привлекает внимание всех, кто добрался сюда. Любопытные подходят ближе и рассматривают махину. Оборотное колесо медленно вертится и тянет канат, который проходит от одной опоры к другой. Кресла на канат еще не подвешены.

Как сообщали сотрудники «Солнечной долины», в конце января начали проводить необходимые мероприятия по проверке качества каната, но процесс затянулся.

«Подъемник — это объект повышенной опасности, поэтому мы должны провести тесты и проверить его, перед тем как запускать. Открыть новую канатку планируем в этом сезоне», — сообщила пресс-секретарь «Солнечной долины» Анна Куцбах журналисту ИА «Первое областное».

Вместе с канатной дорогой откроют и две новые горнолыжные трассы, ведущие на северо-западный склон горы Известной. Обе трассы средней сложности («синие») — протяженностью 1200 и 1000 метров, перепад высоты 230 метров. Сами трассы уже готовы, но кататься на них не пускают.

Попасть на новый подъемник после запуска можно будет только через первый кресельный подъемник. Идея в том, что гости заберутся на вершину на нем, с вершины спускаются по новым трассам, а поднимаются уже на новом подъемнике.

В горнолыжном комплексе подчеркивают, что новый подъемник поможет увеличить поток гостей, а также длительность горнолыжного сезона на две недели. Кататься можно будет до середины апреля.

«На северо-западной стороне горы не такое активное солнце, как на этой стороне (где сейчас все трассы). Снег будет таять медленнее, и это даст возможность кататься до середины весны», — объясняет пресс-секретарь Анна Куцбах.