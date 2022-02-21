Режиссер Мариинского театра Иркин Габитов, который выпустил в октябре 2021 года оперу «Бал-маскарад», приглашен в Челябинский театр оперы и балета для работы над оперой Джузеппе Верди «Аида». Вместе с ним над постановкой, как в «Бале-маскараде», будет работать и художник Вячеслав Окунев.
«Есть вековые традиции исполнения оперы «Аида», от которых нельзя отступать. В этом произведении поднимаются вечные темы: любви и власти. Это же звучит в «Борисе Годунове» — противопоставление власти и народа, народа и личности. В «Аиде» любовь Амнерис, с одной стороны, остается пораженной, но с другой — уносится к богам, потому что при такой власти нельзя любить на земле»,
— отмечает режиссер-постановщик Иркин Габитов.
Часть эскизов спектакля уже готова, о дате премьеры пока не сообщается. В последний раз на сцене Челябинского театра оперы и балета «Аиду» ставили в 2016 году, но, как поясняют в театре, это была концертная постановка, без декораций.
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