Режиссер Мариинки поставит в Челябинске оперу «Аида»

На сцене Театра оперы и балета «Аида» в последний раз была в 2016 году

Есть вековые традиции исполнения оперы «Аида», от которых нельзя отступать. В этом произведении поднимаются вечные темы: любви и власти. Это же звучит в «Борисе Годунове» — противопоставление власти и народа, народа и личности. В «Аиде» любовь Амнерис, с одной стороны, остается пораженной, но с другой — уносится к богам, потому что при такой власти нельзя любить на земле»,

— отмечает режиссер-постановщик Иркин Габитов.