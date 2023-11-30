В Челябинской области направят федеральные средства на кампус и развитие туризма

Из госбюджета региону на эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей

Депутаты Заксобрания Челябинской области уточнили параметры расходов областного бюджета на этот год в связи с поступлением полутора миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

Средства госказны направят на строительство межвузовского кампуса, развитие туризма и расселение жителей из ветхо-аварийного жилья. Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, федеральные деньги при этом являются целевыми и предназначены для конкретных расходов.

На строительство межуниверситетского кампуса направят 1 миллиард 58 миллионов рублей. На возведение модульных туристических объектов и переселение граждан из аварийного жилья — 414 и 35,8 миллиона рублей соответственно.

Также в бюджете учтены 24,8 миллиона рублей на соцвыплаты жителям Херсонской области, вынужденно покинувшим свой дом, для покупки нового жилья на территории Челябинской области. На возмещение расходов на проживание и питание людей, прибывших из зоны проведения СВО и находившихся в пунктах временного размещения, из федерального бюджета выделено 19,5 миллиона рублей. Предусматривается уточнение федеральных трансфертов на сумму 801 миллион рублей.

Кроме того, скорректированы отдельные направления расходов, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования.

«Предусмотрено распределение по главным распорядителям средств областного бюджета ранее зарезервированных средств в сумме 506,5 миллиона рублей для сохранения достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с „майскими“ указами президента», — уточнил Андрей Пшеницын.

С учетом уточнений, расходы областного бюджета на 2023 год составят 302,4 миллиарда рублей соответственно. Дефицит останется неизменным.