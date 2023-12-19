Промтур по Челябинской области объявлен главным призом всероссийского конкурса

Для победы нужно умение рисовать и управлять нейросетями

Минпромторг России объявил конкурс на лучшего маскота отечественной промышленности. Победитель творческого состязания отправится в трехдневный индустриальный тур по Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участникам предлагается нарисовать самим или в соавторстве с нейросетью персонажа, который мог бы стать талисманом производственной отрасли. Работы принимаются до 28 декабря посредством телеграм-бота @minpromru_bot.

Победителя назовут в тот же день. Счастливчик побывает в гостях у златоустовских мастеров-оружейников и на Магнитогорском металлургическом комбинате. Организаторы обещают незабываемое путешествие по огромным цехам с доменными печами и льющейся сталью. Двое других призеров получат памятные подарки.

Маскотов-победителей выставят в павильоне «Сделано нами» на ВДНХ.