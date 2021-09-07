В Челябинской области запускают программу подготовки специалистов для компаний-экспортеров

Минэкономразвития региона помогает решать проблему дефицита кадров

В Челябинской области почти 2 тыс. предприятий-экспортеров. Продукция, преимущественно черные и цветные металлы, отправляется в 129 стран. Наибольшие поставки идут в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай. При поддержке деловых объединений в 2020 году удалось сохранить объем экспорта в условиях пандемии COVID-19. По сравнению с 2019-м он снизился на 3% и составил 4,2 млрд долларов США. За первое полугодие 2021 года объем экспорта вырос на 69% и составил 3,3 млрд долларов США. Такие данные озвучили на аппаратном совещании министерства экономического развития Челябинской области.

Чем больше предприятий выходит на экспорт, тем больше требуется специалистов, которые умеют работать с этой сферой. В регионе есть базовые университеты, где студентов обучают таможенному делу и внешнеэкономической деятельности. Специалисты, приходящие на предприятия, сталкиваются с рядом проблем — правильным заполнением деклараций, качественным проведением переговоров, юридически верным оформлением документов и т.п.

Чтобы помочь компаниям-экспортерам получить квалифицированных работников, региональный Минэконом формирует систему подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Глухарев. Образовательный проект запустят уже в октябре. Вуз пока что определяется. Курс будет включать 250 академических часов, стажировку и практики на предприятиях. Повысить квалификацию смогут студенты четвертых курсов бакалавриата и вторых курсов магистратуры. Курсы организуют за счет регионального бюджета. По завершении будет 30 выпускников, все они получат возможность трудоустроиться.

Дмитрий Глухарев отметил, что проект пока реализуется только в Челябинске, но интерес к нему проявляют в Миассе. Кроме того, идею высоко оценил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов. «Он сказал, что если проект заработает, то его будут внедрять в других регионах, а Челябинская область выступит пилотом», — подчеркнул замминистра.

Добавим, что на Восточном экономическом форуме, состоявшемся недавно во Владивостоке, Минпромторг РФ представил рейтинг регионов по развитию экспортного потенциала. Челябинская область заняла 4-е место. Власти и дальше будут помогать компаниям налаживать и увеличивать поставки продукции за границу. На Южном Урале в 2021 году внедряется региональный экспортный стандарт 2.0. Область попала в первую волну запуска этой федеральной программы, поскольку имеет высокий уровень подготовки. Стандарт содержит 15 механизмов поддержки экспортной деятельности, среди которых — повышение узнаваемости, обучение, мероприятия (в том числе визиты в другие страны и прием делегаций).