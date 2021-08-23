Челябинская область увеличит объемы экспорта сельхозпродукции

Южноуральские аграрии нарастят поставки мяса птицы, масличных и зерновых культур за рубеж

Как отметил на выставке «Агро-2021» министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, регион занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по объемам агроэкспорта. По итогам 2020 года поставки сельхозпродукции за рубеж составили 180 млн долларов, что на 6,5% выше плана. В этом году динамика экспортных поставок соответствует прошлогоднему уровню (на 15 августа реализовано сельхозпродукции на 90 млн долларов, или 51% от плана), при этом впереди — старт поставок продукции нового урожая, в связи с чем экспортные показатели пойдут вверх, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Увеличить экспортные поставки продуктов переработки овса в Китай, Вьетнам, Африку и Индию намерены в ООО «Ресурс» (торговая марка «Увелка»), на производственной площадке которого в этом году завершилась реализация крупного инвестпроекта по строительству производственно-логистического комплекса. Как сообщил директор ООО «Ресурс» компании «Увелка» Виталий Зяблин, производственная мощность предприятия составляет более 3 тыс. тонн овсяных изделий в месяц, в течение пяти лет планируется выйти на 8 тыс. тонн в месяц, поэтому потенциал для наращивания экспорта есть.

Перспективным для Южного Урала является рынок Китая по поставкам мяса птицы, однако в настоящее время действует ограничение на ввоз курятины в Поднебесную в связи с гриппом птиц. Южноуральские птицеводы готовы к старту экспортных поставок после снятия ограничений и уже получили необходимую международную аттестацию.

«Со своей стороны мы можем сделать большой вклад в увеличение экспортного потенциала Челябинской области. Мы прошли аттестацию и ждем со стороны Китая ответа о возможности экспортировать нашу продукцию», — говорит генеральный директор компании «Ситно» Павел Журавский.

«Последние годы мы работаем по поставкам в Китай куриной продукции, но также рассматриваем возможность поставок кондитерских изделий, ряд других направлений стараемся выводить на китайский рынок. В сентябре пройдет выставка в Китае, в которой мы будем принимать участие в составе делегации Челябинской области. Это будет шанс рассмотреть новые возможности для экспорта», — говорит учредитель компании «Агроэкспорт 168» Клим Комаров.

По словам заместителя директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Андрея Сухарева, с этого года вводится новый инвестиционный инструмент — компенсация до 25% затрат компаний-экспортеров на организацию глубокой переработки зерновых и масличных культур, рыбной переработки и производство сухого молока. До конца 2022 года пройдет отбор таких проектов по регионам РФ, сообщил он.

Перспективным направлением развития экспорта для региона остается поставка племенных животных специализированных мясных пород в Казахстан.

«Сегодня у нас в хозяйстве 5120 коров — это самое большое стадо герефордов в нашей области. Год очень тяжелый, есть трудности с заготовкой кормов. Мы даже сделали летние посевы, но нет дождей. Получили погектарные субсидии, поддержку содержания племенного скота. Надеемся, что мы все невзгоды пройдем, корма и семена заготовим», — говорит директор ООО «Варшавское» Евдокия Гребенщикова.

Отметим, по итогам выставки «Агро-2021» губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству сельского хозяйства проработать предложения по недопущению возникновения дефицита кормов в животноводческой отрасли региона.