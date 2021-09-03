Челябинская область вошла в топ‑5 регионов России по объему промышленного экспорта

Потенциал Южного Урала обсудили на экономическом форуме во Владивостоке

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме — 2021 во Владивостоке отметил пять лучших регионов России по показателям экспорта за шесть месяцев текущего года. В их числе — Челябинская область. Южный Урал занял четвертое место с объемом экспорта в 2,9 млрд долларов.

Лучший экспортный результат показала Москва (13,4 млрд долларов), за ней — Свердловская область (4,1 млрд долларов), третье место заняла Московская область (3,3 млрд долларов). Замкнула пятерку лучших Волгоградская область (2,8 млрд долларов).

Глава министерства отметил, что поставленная президентом России задача в течение 10 лет обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 70% является выполнимой.

«Нам нужно превзойти уровень в 230 с лишним млрд долларов, из них 185 должны приходиться на промышленные товары и около 50 млрд — на продукцию АПК. Чтобы этого добиться, большое значение будет иметь, насколько успешно мы будем работать по национальному проекту „Международная кооперация и экспорт“», — отметил Денис Мантуров.

Глава Минпрома Челябинской области Павел Рыжий отметил, что помощь промышленникам в освоении новых внутренних и внешних рынков сбыта реализуется за счет привлечения региональных предприятий к участию в корпоративной программе повышения конкурентоспособности. Число заявок на участие в 2021 году вырастет до 30, в 2019-м их было 14.

Также для развития экспортного потенциала области внедрен региональный экспортный стандарт 2.0, в рамках которого в этом году принята регпрограмма по поддержке экспорта Челябинской области, сформирована управленческая команда, завершившая второй модуль образовательной программы «Экспорт регионов 2.0». Кроме того, в области ежегодно проводится конкурс «Экспортер года».

Напомним, с января по май 2021 года из Челябинской области за рубеж отправлено на 60% больше продукции, чем за тот же период прошлого года. Экспорт тогда составил более 2,5 млрд долларов. Больше всего продукции из региона отправлено в Казахстан и Турцию — на 464,3 и 458,8 млн долларов соответственно. Существенный рост экспортных операций приходился на Турцию (в 8,9 раза больше отправлений) и на Китай (в 6,6 раза).