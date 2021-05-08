Экспорт из Челябинской области за год вырос на 82%

В 2021 году производители отправили за рубеж товары на 1,5 млрд долларов

В январе-марте 2021 года экспорт из Челябинской области увеличился почти на 82% к аналогичному периоду прошлого года и составил около 1,5 млрд долларов. Отчасти о себе дает знать эффект низкой базы — в 2020 году в тот же период экспорт показывал снижение на 10% из-за пандемии коронавируса, отмечают в пресс-службе минэкономразвития региона.

Внешнеторговый оборот Челябинской области в целом тоже демонстрирует существенный рост — на 67% (2,2 млрд долларов). Отмечается увеличение объема поставок в страны дальнего зарубежья — показатель в денежном выражении за год вырос на 180%.

Наибольшую долю в структуре зарубежных поставок из Челябинской области занимает Турция. В январе-марте в эту страну отправлена продукция на 267,6 млн долларов. Это в 14 раз больше, чем в 2020-м. На втором месте по доле экспорта — Казахстан (256,3 млн долларов, +63% за год). В Кувейт отгрузили товары на 155,7 млн долларов, что на 83% больше, чем годом ранее. Также стратегические направления экспорта Челябинской области — Китай (129,8 млн долларов, рост в 15 раз) и Узбекистан (125,7 млн долларов, +53,4%).

Самыми востребованными за рубежом товарами предприятий Челябинской области стали черные и цветные металлы — 77,9% от общего объема экспорта области (почти 1,2 млрд долларов). Также за границу активно отправляли полезные ископаемые (139 млн долларов) и продукцию машиностроения (67,3 млн долларов).