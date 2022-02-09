Сборная Чехии с тремя хоккеистами «Трактора» уступила Дании на Олимпийских играх-2022

В стартовом поединке скандинавы сенсационно обыграли одного из фаворитов

Хоккеисты сборной Чехии в стартовом поединке на Олимпиаде-2022 в Пекине сенсационно уступили команде Дании со счетом 1:2. Не помогли одному из фаворитов турнира и три игрока челябинского «Трактора» — Лукаш Седлак и Томаш Гика результативными действиями не отметились, а голкипер Роман Вилл остался на скамейке запасных.

Матч чехов с датчанами перед матчем многие воспринимали как легкую прогулку для команды Филиппа Пешана. За чехов было всё: и мастерство игроков, и опыт выступления чешских хоккеистов на Олимпийских играх, да даже букмекеры ни в какую не верили в датскую сборную. Чехи считаются одними из фаворитов игр.

Однако датчане сумели сыграть в свою игру — забросив в середине первого периода шайбу, викинги сели в оборону. Играя вторым номером, датчане сумели нивелировать преимущество сборной Чехии в атаке. Единственную шайбу в составе проигравших забросил опытный Роман Червенка.

Хоккеисты «Трактора» Лукаш Седлак и Томаш Гика сыграли ниже своих возможностей. Одни из лидеров команды не отметились результативными действиями. Голкипер Роман Вилл не попал в заявку на матч, в воротах первым номером играл Шимон Грубец из омского «Авангарда».

Следующий поединок сборная Чехии сыграет против России, в стартовом матче обыгравшей с минимальным счетом швейцарцев (1:0). Игра состоится 12 февраля, в 18:10 по челябинскому времени.

Фото: championat.com

Инфографика: ИА "Первое областное"