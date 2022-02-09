В Челябинской области краевед создал сайт памятников истории и культуры

Здесь можно найти историю памятников, сооружений и захоронений

Электронный каталог памятников истории и культуры Челябинской области создал краевед Юрий Латышев. Более 1300 объектов культурного наследия со всего Южного Урала собраны на сайте pik174.ru. На сбор информации у него ушли годы, но, как признается автор проекта ИА «Первое областное», сайт обновляется каждый день.

Юрий Латышев — известный в Челябинской области краевед. Идею создать каталог всех архитектурных объектов культурного наследия он вынашивал еще с 2014 года. Постепенно Юрий Латышев собрал информацию по каждому из памятников зодчества, монументального искусства, археологии и религиозного значения.

«Сначала я хотел издать книгу, где подробно раскрывалась бы информация по каждому из таких памятников. Но потом понял, что сведения обновляются очень быстро, и в скором времени такая книга была бы не столь актуальна», — рассказывает краевед.

В 2020 году он подал заявку на средства губернаторского гранта. Его проект прошел конкурсный отбор и электронный каталог увидел свет. Здесь собрано свыше 1300 старинных зданий и сооружений, которые включены в перечень охраняемых государством.

«В декабре прошлого года в этот перечень включили еще девять новых объектов, я их добавил. По 90 объектам проводили экспертизы, поэтому каталог будет всегда изменяться: одни добавляются, другие выходят», – поясняет Юрий Латышев.

К каждому памятнику приписывается не только история, год постройки и назначения, но координаты, чтобы объект можно было легко найти на интерактивной карте на сайте.

Так, например, Юрий Латышев рассказывает о Народном доме на улице Кирова в Челябинске.

«Народный дом — старейшее общественное учреждение города. Здание построено в 1903 году по инициативе челябинского уездного комитета попечительства о народной трезвости для организации досуга горожан на средства Оренбургского губернского комитета (10 тыс. руб.) и добровольные пожертвования (25 тыс. руб.) Основной взнос в 24 тыс. руб. пожертвовал крупный золотодобыдчик и купец А. А. Чикин, который владел 66 золотыми рудниками. Участок для строительства на Южной площади (ныне пл. Революции) был безвозмездно предоставлен городскими властями. Проект здания бесплатно разработал пермский архитектор Рудольф Карвовский. Отделка фасадов была выполнена из уральского тесаного гранита с использованием кованого металла (фонари, ограждения лестниц, парапеты) с высоким качеством, что обеспечило долгую сохранность зданию»,

— говорится на сайте.

С октября 1941 по сентябрь 1942 года здесь работала труппа Московского Академического Малого театра. С 1982 года в здании располагается Челябинский театр юных зрителей, который с 2011 года носит название Челябинского молодёжного театра.