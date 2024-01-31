В Челябинской области заасфальтируют дорогу от Аши до поселка Точильного

Подрядчик должен завершить работы к октябрю 2025 года

Миндортранс Челябинской области объявил торги по капитальному ремонту дороги Аша — Точильный, которая в настоящее время является грунтовой. Начальная цена контракта составляет 376 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит заасфальтировать 12 километров пути, выполнить работы по берегоукреплению и обустроить подпорные стены.

«Завершить работы необходимо до 25 октября 2025 года. Промежуточные сроки выполнения работ: в 2024 году — с 1 мая по 25 октября, в 2025 году — с 1 мая по 25 октября. В 2025 году необходимо выполнить берегоукрепление и обустроить подпорные стены. Гарантийный срок на работы составляет 8 лет», — указано в техзадании.

О необходимости проведения капремонта дороги Аша — Точильный глава поселка Точильного заявлял в ходе прямой линии с губернатором в 2021 году. Жители поселения говорили об аварийном состоянии дороги.

Алексей Текслер поручил региональному Миндортрансу подготовить необходимую документацию, провести изыскания и в ходе торгов определить подрядную организацию, которая выполнит капремонт дороги. До момента определения подрядчика дорогу подсыпали, работал грейдер, было установлено ограждение на берегу близлежащей речки.

Заявки на торги принимаются до 7 февраля 2024 года.