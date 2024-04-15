Асфальтобетонный завод строят в Еманжелинском районе

Предприятие создают по инвестиционному соглашению

В Еманжелинском районе идет строительство асфальтобетонного завода. Работы ведут возле поселка Батуринского. Инвестиционное соглашение о создании предприятия было подписано в конце прошлого года между администрацией муниципалитета и инвестором, написал на своей странице «ВКонтакте» глава Еманжелинского района Евгений Светлов. Проект реализуется в рамках программы импортозамещения.

«Комиссионно выехали на место проведения работ, встретились с инвестором, проверили ход строительства АБЗ. В том числе на соответствие всех установленных законодательством нормативов, расстояний и т. д. Тем более такое обращение поступило от жителей поселка. В обязательном порядке потребовал соблюдать все градостроительные и санитарные нормы»,— отмечает глава муниципалитета.

Завод появится на участке с удобным выездом на федеральную и региональную трассы. По городским улицам машины не будут ездить. Предприятие строят с учетом необходимого расстояния от границы жилой застройки.

«На сегодня инвестор уже провел планировку территории, отвел воду с участка, подготовил фундамент под установку АБЗ, производит отсыпку подъездных путей, готовится к монтажу ограждения периметра земельного участка. Установка будет работать на природном газе, магистраль которого проходит в непосредственной близости от земельного участка. Будут построены бытовые и лабораторные помещения»,— поясняет Евгений Светлов.

Запустить новое производство планируется в июле 2024 года. При полной загрузке производительность составит 160 тонн асфальтобетона в час. На заводе организуют 30 рабочих мест. Кроме того, инвестор (ООО «МостДорСтрой») поможет отремонтировать дороги в поселке Батуринском и Еманжелинском районе.