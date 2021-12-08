В Челябинской области капитально отремонтируют дороги регионального значения

Дорогу Аша — поселок Точильный заасфальтируют

Сегодня, 8 декабря, глава поселка Точильного Ашинского района Рамиль Шаракаев в ходе прямой линии с губернатором попросил Алексея Текслера помочь с ремонтом дороги до поселения. Глава региона заверил, что необходимые работы будут произведены, а перевод грунтовых дорог регионального значения в асфальтобетонные должен быть в приоритете.

Обращение главы поселения вызвало удивление у Алексея Текслера. Впервые на прямую линию к нему обратился глава муниципального образования. Губернатор, выслушав вопрос, поинтересовался у руководителя Ашинского района Вадима Сергеева о состоянии дороги.

«Действительно, дорога грунтовая, обращения по поводу ее капремонта неоднократно звучали. Это единственная дорога, которая связывает Ашу и поселок Точильный, на которой также находятся еще два населенных пункта. Ее длина — 12,8 км», — отметил глава Ашинского района.

Глава регионального министерства дорожного строительства Алексей Нечаев подтвердил, что все гравийные дороги будут переводиться постепенно на асфальтобетон. И начать планируют именно с этой дороги в Ашинском районе. В 2022 году будет заказан проект на капремонт, проведена госэкспертиза и заключен контракт с подрядчиком. За полтора года, по словам Алексея Нечаева, капремонт дороги Аша — Точильный будет произведен.

«Если мы говорим о населенных пунктах внутри районного центра, то нам необходимо в первую очередь перевести существующие дороги с грунтовых на асфальтобетонные. Это должно быть в приоритете в муниципалитетах», — добавил Алексей Текслер.