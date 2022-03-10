В России проведут альтернативные Паралимпийские игры

Соревнования пройдут в Ханты‑Мансийске с 16 по 21 марта

Правительство РФ определилось с датами проведения альтернативных Паралимпийских игр — 2022 для российских и белорусских спортсменов, которых отстранили от Игр в Пекине. Они пройдут с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Принято решение, что наши спортсмены получат такие же выплаты, какие были обещаны им за результаты на Паралимпиаде, а соревнования пройдут с российским флагом и гимном, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение об организации соревнований дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 5 марта. Он поручил Минспорту, Минфину совместно с правительством Ханты-Мансийского округа — Югры проработать вопрос об организации Паралимпийских игр под девизом «Мы вместе. Спорт» и определить даты их проведения.

«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем тем видам спорта, которые представлены в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске также будут фиксироваться спортивные результаты и рекорды. Спортсмены получат медали», — сообщил Чернышенко.

По его словам, размер вознаграждения победителям и призерам будет такой же, какой планировался по итогам Игр в Пекине. Это 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную и 1,7 млн рублей — за бронзовую. Выплаты также получат тренеры и специалисты. «Соревнования пройдут с российскими флагом и гимном и в обстановке всемерной поддержки», — сказал вице-премьер. Шеф белорусской миссии на Паралимпиаде в Пекине Николай Шудейко подтвердил участие в них и белорусских спортсменов.

Ранее паралимпийские сборные России и Белоруссии по решению Паралимпийского международного комитета были отстранены от Игр в Пекине. Это было сделано на фоне начавшейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Российские спортсмены долго готовились и тренировались и теперь смогут продемонстрировать всему миру, в какой отличной форме они находятся и каких высоких результатов добиваются в честной борьбе», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В альтернативной Паралимпиаде будут представлены шесть видов спорта: лыжные гонки, биатлон, керлинг, сноуборд, горные лыжи и следж-хоккей.

Готовятся к участию в соревнованиях и две южноуральские спортсменки, которые должны были выступить на Паралимпийских играх — 2022 в Пекине. Это керлингистки Дарья Щукина и Ольга Беляк. По словам руководителя регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павла Титова, в эти дни формируется список кандидатов и решается вопрос об участии и других южноуральских спортсменов с ограниченными возможностями в альтернативной Паралимпиаде.

Отметим, что для России это не первый опыт проведения альтернативных игр. В 2016 году после недопуска паралимпийской сборной России на летние Игры в Рио уже проводились похожие соревнования. Их призеры получали государственные премии, сопоставимые с бонусами за медали Паралимпиады.

Тогда причиной отстранения от Игр был доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что в РФ якобы действовала управляемая государством система по применению допинга. В докладе Макларена приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в российском паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.