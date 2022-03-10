В Челябинской области 1648 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1648 положительных результатов, среди заболевших — 108 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 304 тысячи 306 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 10 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 6229 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 272 тысячи 331 южноуралец. На лечении остаются 23 тысячи 534 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 18 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9301 южноуралец.