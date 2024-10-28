В Челябинской области выросло производство мяса птицы и яиц

Среди причин — увеличение мощностей птицефабрик

В Челябинской области выросло производство мяса птицы и яиц. Среди причин — модернизация и увеличение мощностей местных птицефабрик, сообщили в пресс-службе челябинского отделения ГУ Банка России.

«В январе — августе 2024 года на Урале выросло производство молока и мяса. В большинстве регионов рост производства сельскохозяйственной продукции стимулировала активная реализация инвестиционных проектов», — говорится в октябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Например, в Челябинской области модернизация и расширение мощностей местных агрокомплексов привела к заметному росту производства мяса птицы и куриных яиц. Инвестиционная активность в отрасли поддерживалась со стороны кредитования как на рыночных, так и на льготных условиях. Так, за 8 месяцев этого года сельхозпроизводителям Южного Урала банки выдали кредиты на сумму 9,8 миллиарда рублей. Кроме этого, местные аграрии пользовались мерами государственной поддержки, в том числе региональными субсидиями на развитие молочного и мясного животноводства.

По данным опроса Банка России, птицефабрики планируют и дальше наращивать производство своей продукции. Вместе с этим региональные сельхозпроизводители отмечают проблемы, связанные с дефицитом кадров, поиском альтернативных поставщиков импортного сырья, материалов, комплектующих и оборудования.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тысяч предприятий, в том числе компаний из Челябинской области. Данные доклада учитываются при принятии решения по ключевой ставке.