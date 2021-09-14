«К открытию „РМК-Арены“ хотим построить топовый клуб для еврокубков» — директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов

Руководитель челябинского волейбольного клуба ставит задачу за два-три года создать сильный коллектив

Сегодня, 14 сентября, открывает новый спортивный сезон женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» — в Екатеринбурге челябинки примут участие на предварительном этапе Кубка России. В межсезонье в команде произошли большие изменения, а коллектив возглавил амбициозный тренер. Директор клуба Виталий Носов в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» проанализировал выступление команды в минувшем сезоне, признал свои личные ошибки и заверил, что к открытию в Челябинске «РМК-Арены» планирует построить сильный и конкурентоспособный клуб, способный бороться за еврокубки.

«Пытаемся изменить представление о женском волейболе в Челябинске»

— Виталий Евгеньевич, вы уже полтора года у руля ВК «Динамо-Метар». Что, на ваш взгляд, за этот временной отрезок вы лично привнесли в женский волейбол Челябинска и какие главные позитивные моменты в жизни клуба можете выделить?

— За эти полтора года произошло очень много событий, как радостных, так и не очень. В первую очередь рад тому, что удалось абсолютно поменять и обновить тренировочную базу клуба и сделать большой ремонт в спортшколе, отремонтировать гостиницу для проживания иногородних молодых игроков, и сейчас мы практически готовы к созданию интерната. На нашей базе не могла тренироваться основная команда без риска получить травму. Теперь, уверен, не каждый клуб суперлиги располагает таким современным оборудованием на своей тренировочной базе. Спасибо властям региона и города за оказанную помощь. Кроме того, закупили дорогое оборудование в ДС «Метар-Спорт» — LED-панели, ТВ-экраны, систему видеоповторов, новое терафлексовое покрытие. Все это было сделано для того, чтобы домашние матчи наша команда проводила в современных условиях, а зрители с комфортом могли смотреть игры. Да и в целом это необходимо было сделать для того, чтобы клуб жил и развивался в ногу со временем.

— Показалось, что о команде стали чаще и больше говорить в СМИ.

— Мы пытаемся изменить представление о челябинском клубе в волейбольном мире. Любители спорта и специалисты и раньше знали, что у нас есть сильная и хорошая спортивная школа, которая ежегодно готовит для сборной страны игроков экстра-класса. Но мы часто наблюдали такую картину: девочки, окончившие школу «Юность-Метар», стремились тут же уехать из Челябинска, построить себе успешную карьеру в других клубах. Как только пришел в клуб, поставил перед собой задачу изменить эту ситуацию. Наша цель — заинтересовать девчонок в том, чтобы они оставались здесь. Поэтому подписываем с ними долгосрочные контракты и находимся в постоянном контакте с девочками, их родителями: хотим создать условия, чтобы в Челябинске они получили возможность вырасти в игроков высокого уровня.

— Наверное, уместно говорить еще и о конкуренции в борьбе за популярность с другими командными видами спорта в регионе.

— Да, в этом направлении мы тоже плотно работаем. У нас здесь серьезные соперники (улыбается), один «Трактор» чего стоит! Хотя вряд ли уместно в отношении него говорить о какой-то конкуренции. Как ни крути, а для Челябинска хоккей был, есть и будет оставаться спортом номер один. Мне нравится, какую работу проводит баскетбольный клуб «Челбаскет». Команда пока выступает в Суперлиге-2, но выпускает очень качественный медийный продукт, привлекает детей и взрослых к занятию баскетболом, на их матчах зал забит под завязку. Очевидно, что Николай Сандаков очень эффективный и успешный менеджер. По моему мнению, он лучший в российском баскетболе управленец. По-хорошему завидуем такой качественной работе и стремимся в этом направлении успешно развиваться.

— В медийном плане вам тоже есть чем гордиться. Видеоролики игроков команды в «ТикТок» набрали многомиллионное количество просмотров.

— Да, стараемся жить в ногу со временем: если у молодежи эта соцсеть пользуется большой популярностью, стараемся соответствовать ее интересам. Кстати, пару дней назад по количеству подписчиков мы обошли 17-кратного чемпиона НБА (Национальная баскетбольная ассоциация. — Прим. авт.) «Босток Селтикс». В России в «ТикТок» по количеству подписчиков среди профессиональных клубов мы вторые вслед за футбольным «Спартаком» (Москва).

— Создание хорошего медийного продукта позволяет на другой уровень вывести работу с потенциальными спонсорами.

— Согласен, но самое главное в переговорах со спонсорами — результат команды. Чем он выше, тем легче! Понимаю это и приложу все усилия для того, чтобы клуб смог привлекать как можно больше внебюджетных источников финансирования.

— Сложно заинтересовать спонсоров, если «Динамо-Метар» выступает не в центре города, а в Металлургическом районе, и, по сути, вся ее жизнь сконцентрирована вокруг жителей ЧМЗ.

— Мы разработали свой план действий и программу, которую успешно внедряем, и добились определенных результатов. Я считаю, что узнаваемость нашей команды увеличивается. Да и Металлургический район всегда был и есть, будет частью Челябинска. Мы регулярно видим на наших матчах постоянных болельщиков. Однако я вижу, что ситуацию мы меняем, а узнаваемость нашей команды в городе растет. В минувшем сезоне провели большую работу по привлечению на домашние матчи клуба молодежи — школьников и студентов. Убежден, что и результаты такой работы могли быть более эффективными, если бы спортивные результаты в прошлом сезоне у «Динамо-Метар» были выше. Победы и красивая игра являются теми факторами, которые позволяют привлекать новых болельщиков. После поражений хоть тысячу баннеров развесь по всему городу, толку от этого не будет. Аншлаг на матчах и победы — это то, что интересно потенциальным спонсорам!

В прошлом сезоне порадовала нас молодежная команда, выигравшая регулярный турнир. Мы получили право на проведение финала чемпионата России среди молодежных команд, где заняли итоговое третье место! Зал на матчах челябинок был практически полный. Мы на себе ощутили, что волейбол в городе любят, а у команды большая армия поклонников. Вот эту атмосферу хотелось бы сохранить и приумножить. Пожалуй, по энергетике тот турнир был самым ярким и запоминающимся событием для женского волейбола в Челябинске в прошедшем сезоне.

«Я ошибся при выборе тренеров, это отразилось на результатах команды»





— Кстати, о результатах. А почему их нет? Клуб вроде и предпринимает правильные стратегические шаги, в том числе и на трансферном рынке, подписывая контракты с неплохими в общем-то игроками.

— Я принял неправильное решение при выборе главного тренера клуба и ряда игроков. С Денисом Матвеевым в позапрошлом сезоне не сложились человеческие отношения. Поставили у руля его помощника Сергея Чесновицкого, по ходу чемпионата пришлось делать еще одну рокировку, доверив должность главного тренера Захару Пилипенко. У меня к двум последним не было никаких вопросов по человеческим качествам, но в профессиональном плане, на мой взгляд, они не были готовы руководить клубом суперлиги. У обоих специалистов не было соответствующего опыта. Я им дал шанс проявить себя, но они им не воспользовались.

— А вы легко уживаетесь с тренерами?

— У меня хорошие отношения со всеми людьми, которые беззаветно преданы своей работе, живут ею, отдаются целиком и полностью ради достижения результата. Я вижу, когда человек где-то недорабатывает или что-то не доделывает. Профессиональный спорт — это лакмусовая бумага, тут очень сложно что-либо скрыть.

— Не сомневаюсь, что сотрудники клуба подпишутся под каждым вашим словом потому, что они работают в системе и видят ее изнутри. Однако со стороны тренерские кадровые решения в клубе кажутся странными, и у болельщиков складывается свое мнение на этот счет.

— Меня меньше всего волнует, что обо мне говорят и пишут, тем более в наше время социальных сетей. У меня есть вышестоящее руководство, есть тренерский штаб и команда, я отвечаю за стратегию развития клуба, его перспективы и будущее. И именно я, а не болельщики, несу ответственность за результат команды, хотя каждый из них имеет право на собственное мнение. Перед нами есть конкретные поставленные задачи. И если я вижу, что есть угроза их невыполнения, то мне приходится принимать такие решения, которые некоторым нашим поклонникам могут показаться странными. Я знаю, что мы на верном пути, и нашими результатами постараемся доказать правильность выбора.

— Другими словами, вы в ответе за все процессы в клубе.

— Именно! Я меняю тренера или игрока не потому, что нравится он мне или нет. На руководящие должности назначают не «хороших» парней, а профессионалов своего дела. В прошлом сезоне команда заняла 14-е место, одержала только четыре победы за сезон. Как в такой ситуации я могу оставлять у руля специалиста при таких отвратительных результатах?

«Селекцией доволен, можем претендовать на попадание в плей-офф»

— Кстати, а кого из игроков прошлого сезона вы с удовольствием оставили бы в клубе, но вынуждены были попрощаться?

— Андреа Ранхель и Валерия Шевчук, но мы нашли им очень достойные замены.

— Комплектование команды уже завершено?

— Селекция у нас не прекращается никогда, она идет круглый год, но в целом можно сказать, что состав клуба на сезон-2021/2022 сформирован. Я доволен селекцией. Те игроки, которые есть в нашем распоряжении, позволяют надеяться на место в восьмерке сильнейших в регулярном чемпионате. Очень рад тому, что привлекли к работе в «Динамо-Метар» нового тренера по физподготовке. Евгения Кондрашкина — очень хороший специалист, сама в прошлом волейболистка, с пониманием женской психологии и представлением того, как строить тренировочный процесс.

— Если не против, давайте немного пройдемся по персоналиям.

— В этом межсезонье клуб пополнили девять новых игроков. Вернули в родные пенаты челябинок Марию Самойлову и Кристину Лавнову. На позицию связующего игрока взяли Ирину Сорокину и Ольгу Форналеву. Очень большие надежды связываю с бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи (U20) этого года Витой Акимовой, которую признали лучшей диагональной и самым результативным игроком турнира. Не скрою, ее я очень хотел видеть в нашем составе. Ей 19 лет, рост 197 см.

Надеемся на то, что помогут клубу Мария Боговская, Кристина Белова и Татьяна Щукина. Кроме того, подписали соглашения с двумя воспитанницами СШОР «Юность-Метар» Варварой Осыченко и Марией Сенишиной. А ведь у нас еще остаются Ксения Дьяченко, Анастасия Васильева, Анна Багрянцева, Ольга Яргычова, Алеся Пироговская, Елена Ткачева. Борьба за место в стартовой шестерке ожидается очень серьезная, а у тренерского штаба появилась глубина и возможность варьировать состав. Но самое главное, что в команде отличный микроклимат и тренерский штаб с игроками — это единый механизм, готовый для достижения результата.

— Возглавивший команду Александр Кошкин, надо полагать, не только «хороший» парень, но и профи своего дела?

— Мне кажется, в недалекой перспективе он имеет все шансы стать наставником женской сборной России по волейболу. Это человек, который огромное внимание уделяет деталям в тренировочном процессе. На мой взгляд, из этих деталей, которые отрабатываются изо дня в день на каждом занятии, и складывается общий рисунок игры команды. Все эти наработки на тренировках рано или поздно должны принести пользу в играх. Мне импонирует его подход к работе. Мягкий в жизни, жесткий в работе. Девочки его любят. Я и раньше слышал о нем исключительно положительные отклики, сейчас убедился в том, что они не беспочвенны.

«Увидев макет и концепцию „РМК-Арены“, был в восторге»

— Как вы восприняли новость о строительстве «РМК-Арены» в Челябинске?

— Считаю, что Челябинск давно заслужил такое сооружение. Надо сказать большое спасибо главе региона Алексею Текслеру и руководителю «РМК» Игорю Алтушкину за то, что такой объект появится в Челябинске. Увидев макет объекта и концепцию арены, был в восторге! Под одной крышей уместить девять тренировочных залов, из них три для игровых видов спорта, — это фантастика! Мне кажется, что в России подобных арен нет. «РМК-Арена» должна будет стать прорывом для командных видов спорта в регионе, стать центром притяжения для всех челябинцев. И теперь очень надеюсь на то, что уровень нашей игры и результатов позволит претендовать на то, чтобы проводить домашние матчи на этом объекте.

— Нет опасений, что потеряете ту часть болельщиков, за которую годами боролись в Металлургическом районе?

— Мы же не уезжаем в другой город. Жены декабристов и в ссылку готовы были отправляться за своими любимыми. Не думаю, что добраться с одного района в другой доставит трудности истинным поклонникам волейбола. Но надо учитывать, что это пятитысячник. Значит, нужно будет придумывать новые формы по работе с болельщиками. Мы к этому готовы. Важно за эти два-три года создать сильный и боеспособный коллектив, который будет бороться не за выживание в суперлиге, а за зону еврокубков. Мы хотим создать топовый клуб, но впереди еще много и много работы.