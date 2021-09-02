Алексей Текслер и глава Росреестра обсудили сгоревшие дома и гаражную амнистию

Губернатор Челябинской области провел встречу с руководителем областного ведомства Ольгой Смирных

2 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем регионального Росреестра Ольгой Смирных, сообщает пресс-служба главы Южного Урала. Стороны обсудили ряд серьезных вопросов: поиски правообладателей старой недвижимости, легализацию незарегистрированных гаражей и оборот земли под жилищное строительство.



Как сообщает пресс-служба, одним из первых Алексей Текслер поднял вопрос о выявлении правообладателей недвижимости, поставленной на кадастровый учет до 2013 года. Губернатор сталкивался с этой проблемой не далее как летом, после лесных пожаров в Карталинском районе. Напомним, тогда в поселках Джабык и Запасное огонь уничтожил несколько десятков жилых домов. Несколько из них не были зарегистрированы.

«Чрезвычайные ситуации, которые произошли в нашем регионе, показали, что часто утраченное имущество не было поставлено на учет. Это создавало определенные сложности в оказании помощи пострадавшим, людям приходилось обращаться в суды, чтобы доказать факт наличия имущества. Вопрос важен, работу необходимо продолжать», — объяснил свою позицию губернатор.

Актуален для региона и вопрос вовлечения в оборот земельных участков под жилищное строительство. Алексей Текслер напомнил, что в Челябинской области реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», объемы строительства домов растут год от года.

«Здесь важна работа Росреестра, которая отображает на публичной кадастровой карте информацию о территории и земельных участках, имеющих потенциал для жилищного строительства. Все это дает возможность потенциальным инвесторам более оперативно выходить на те или иные проекты жилищного строительства», — считает глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер и Ольга Смирных обсудили так называемую гаражную амнистию, которая вступила в силу 1 сентября. Новый федеральный закон позволяет законно закрепить за владельцами до сих пор нигде не зарегистрированных гаражей право собственность, причем не только на саму постройку, но и на землю под ней. Ольга Смирных рассказала губернатору, что южноуральцы активно интересуются законом, особенно порядком подачи документов и требованиями к бумагам, необходимым для госрегистрации «амнистированного» имущества.