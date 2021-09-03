В Челябинской области впервые выдали микрозаем самозанятому

Средства будут направлены на развитие производства рекламной продукции

В Челябинской области самозанятый впервые получил микрозаем. Поддержка в размере 300 тыс. рублей будет направлена на покупку оборудования для производства. Сергей Сибагатов занимается изготовлением сувенирной рекламной продукции, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

В регионе самозанятые могут получить микрозаем до 500 тыс. рублей на два года по ставке от 0,5 до 1,5 ключевой ставки Банка России (по состоянию на июль 2021 года она составляет 6,5% годовых). Потратить деньги можно на пополнение оборотных средств, покупку основных средств, рефинансирование кредитов, лизинга.

«Очень радует, что появился такой финансовый продукт, который позволяет получить дополнительный финансовый капитал на выгодных условиях: ставка ниже банковской, отсутствие страховки, удобный срок для выплат займа и т. д», — прокомментировал Сергей Сибагатов.

На сегодняшний день финансовую поддержку активно оказывают предпринимателям. Южноуральские бизнесмены получили уже 617 займов на сумму 1,3 млрд рублей. Для самозанятых граждан поддержка стала доступна после внесения изменений в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».