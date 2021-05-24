В Челябинске возбудили уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими

Прокуратура поставила на контроль ход расследования

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими на улице Куйбышева. Напомним, трагичная авария произошла сегодня утром, 24 мая. У дома 43 по улице Куйбышева столкнулись четыре автомобиля. Полиция задержала виновника ДТП.

Установлено, что 50-летний водитель автомобиля Land Rover был в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, а после — «Газелью».

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой отец госпитализирован. По данному факту следственным отделом по расследованию ДТП УМВД России по г. Челябинску возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч.6 ст. 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело регламентировано статьей о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.