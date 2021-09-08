Пострадавшим от засухи аграриям Челябинской области дадут субсидии на 500 млн рублей

Господдержка поможет сельхозпроизводителям подготовиться к посевной 2022 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился направить из регионального бюджета 500 млн рублей на поддержку аграриев, пострадавших от засухи. Средства пойдут на компенсацию части затрат на покупку семян и кормов. Об этом глава региона сообщил во время совещания с главами муниципалитетов, где обсуждалась уборочная кампания.

Напомним, что уже второй год подряд в Челябинской области засушливое лето. В 11 районах были введены режимы ЧС. По данным пресс-службы регионального Минсельхоза, от засухи пострадали 159 хозяйств, чуть более 390 тыс. га посевов. По предварительной оценке, ущерб составил почти 1,1 млрд рублей. Но благодаря техническому и технологическому обновлению отрасли, которое ведется с господдержкой, планируется собрать 1 млн 100 тыс. тонн зерновых. Урожай картофеля и овощей ожидается в полном объеме. Тем не менее сложности есть в заготовке кормов и создании качественного запаса семян.

«Погода вмешалась в планы аграриев. Этим летом я много ездил по области, общался с людьми и о проблемах знаю из первых уст. Фермерам и коллективам агропредприятий сейчас приходится нелегко. Я принял решение выделить 500 миллионов рублей из областного бюджета на дополнительную поддержку сельского хозяйства. Направим эти средства хозяйствам в пострадавших районах, чтобы компенсировать часть затрат на приобретение семян и кормов», — заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, 200 млн рублей направят на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в 2022 году. 300 млн рублей выделят на закупку кормов для сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота.

Аграрии региона в целом позитивно восприняли новость о выделении субсидий. Так, глава фермерского хозяйства «Березка» в Чесменском районе Денис Шумских рассказал, что материальная помощь будет полезной, потому что из-за засухи аграрии практически остались без семян.

«В этом году были высокие температуры, суховеи. Два наплыва засухи. Мы потеряли большой объем урожая зерна — пшеницы и ячменя. Почти две трети. Подсолнечник нас спасает. Он легче переживает засуху. Мы подняли цены на зерно, отпускаем его небольшими товарными партиями. Но это не спасает. Надо заготавливать семена на следующий год. Субсидия на их покупку будет очень кстати», — отметил Денис Шумских.

Наиболее сложная ситуация из-за засухи сложилась в животноводстве, утверждает глава фермерского хозяйства «Урал» в Карталинском районе Сагымбай Рахимов.

«Сложная ситуация в сельском хозяйстве уже два года. У нас низкая урожайность. Что посеяли, то и убираем. В животноводстве очень тяжело. Нет кормов. При этом аграрии не могут даже их купить, потому что кормов нет ни у кого. Лучше бы, конечно, нам давали корма в натуральном виде, а не деньги на их покупку. Если кормов не хватит, скот может уйти под нож. Если будет меньше семян, можно будет сократить посевные площади, это не большая проблема. Поддержка правительства, конечно, своевременная. Спасибо. Помощь нужна именно сейчас, чтобы подготовившимися уйти в зимовку», — рассказал Сагымбай Рахимов.

Важность предоставления субсидии на покупку кормов отметил директор крестьянского хозяйства «Карсакбаев К. Б.» в Агаповском районе Айдархан Карсакбаев.

«Мы рады предоставлению субсидий. Но ситуацию этим полностью не спасти. Мы недобираем кормов. Вместо 22 тысяч килограммов силоса собрали всего 8. Не хватает сенажа. И деньги от правительства будут подспорьем в покупке нужных нам кормов. Хорошо, что помощь предоставят и на покупку семян. Мы купим культуры, в которых нуждаемся», — пояснил Айдархан Карсакбаев.

Кроме того, Алексей Текслер обратился к правительству РФ с просьбой продлить на один год кредиты, которые сельхозтоваропроизводители брали для проведения посевной кампании в 2021-м. Также губернатор не исключил возможность сохранения сниженной ставки единого сельскохозяйственного налога после 2022 года. Пока что эта мера рассчитана на 2021 и 2022 годы.

Добавим, что с начала 2021 года на поддержку сельского хозяйства направлено уже 1,4 млрд рублей. По этому показателю Челябинская область входит в число лидеров в России.