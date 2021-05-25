Грозы и град прогнозируют в Челябинской области

Температура воздуха по-прежнему будет аномально жаркой

Сегодня, 25 мая, в Челябинской области ожидаются жаркая погода, грозы и шквалистый ветер. В областном центре осадков не обещают. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы и град. Столбики термометров поднимутся до +32, +37°C, в северных районах — +27, +32°C. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 15, 20 метров в секунду.

В Челябинске 25 мая прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +33, +35°C. Ветер южный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

По данным южноуральских синоптиков, после 25 мая температура воздуха в Челябинской области начнет постепенно падать. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.