В Челябинской области в два раза снизился уровень безработицы

Вместе с тем на рынке сократилось число вакансий

В Челябинской области продолжает снижаться безработица. На 1 мая 2022 года уровень безработицы в регионе составил 0,9%, что в два раза меньше, чем в мае 2021-го. Данные сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

На начало мая в регионе было зарегистрировано 17,8 тыс. безработных.





«Результаты мониторинга достижения показателей государственной программы „Содействие занятости населения Челябинской области“ и национальной цели развития „достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство“ позволяют сделать вывод, что основные показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд относительно аналогичных показателей 2020 и 2021 года», — отмечают в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Вместе со снижением безработицы в регионе сократилось количество вакансий. По сравнению с прошлым годом предложений о работе стало меньше на 5 тыс. — 30,8 тыс. вакансий.