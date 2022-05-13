Курорт «Баден-Баден» временно приостановил работу после гибели 11‑летней девочки

Прокуратура выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Бассейны под открытым небом на термальном курорте «Баден-Баден» в Еткульском районе закрыли на 15 суток. Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки после гибели 11-летней девочки в джакузи. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в УФССП по Челябинской области.

Установлено, что на курорте отсутствовала документация на использование термальных бассейнов, по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях и по производственному контролю за качеством воды.

«Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых термальных бассейнах № 1 и № 2, в частности по показателю „хлороформ“», — сообщили в УФССП по региону.

Кроме того, в женской и мужской раздевалках, в медицинском кабинете не было условий для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Края бортов уличного термального бассейна № 1 частично повреждены. Лотки вокруг вышеуказанного бассейна не были закрыты безопасными решетками.

Представители термального комплекса вину в административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений») признали. Работу термальных бассейнов приостановили на 15 суток.

Напомним, днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Еткульском районе обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие и девочка не смогла выплыть на поверхность. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего»).