В Миассе в аварийном доме нашли тело женщины

Соседние квартиры почти полностью расселены, труп нашли прохожие

В закрытой изнутри квартире двухэтажного дома по улице Керченской в Миассе нашли тело пожилой женщины. Спасатели демонтировали решетки на окнах, попали в квартиру и открыли железную дверь. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Двухэтажный дом частично расселен, потому подозрительный запах и неподвижное тело женщины в квартире на первом этаже заметили прохожие и вызвали полицию.

«Тело передано сотрудникам полиции, которым предстоит установить личность пожилой женщины и обстоятельства происшествия», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, в частном доме СНТ «Строитель-2» в Миассе мужчина не справился с горем после смерти супруги и свел счеты с жизнью.