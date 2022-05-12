В Магнитогорске отремонтируют почти 50 км дорог

Из 46 планируемых участков 38 обновят из городского бюджета

В Магнитогорске приступили к ремонту улично-дорожной сети. В городе ограничивают движение транспорта на реконструируемых объектах. Всего, по данным городской мэрии, в этом сезоне асфальтируют 46 участков дорог протяженностью почти 50 км. Семь дорог уже готовы к эксплуатации.

В эти дни начались ремонтные работы участка дороги на улице Галиуллина. Здесь асфальт укладывают горячим способом. По словам заместителя главы города Дмитрия Гаврилова, в 2022 году запланирован ремонт 46 участков улично-дорожной сети протяженностью 49 километров. Восемь участков будут отремонтированы в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а остальные 38 участков — в рамках содержания улично-дорожной сети города.

«По содержанию улично-дорожной сети в работе пять дорожных участков, на данный момент семь участков уже готовы. Также в этом году запланирована большая работа по реконструкции улицы Зеленый лог: от Тевосяна до Советской, с устройством ливневой канализации и наружного освещения», — рассказал Дмитрий Гаврилов.

Кроме того в городе идет обновление тротуаров. Всего обновят порядка 15 тысяч квадратных метров пешеходных зон.

Между тем ремонт дороги начался на югу Челябинской области. Проблемные участки трассы Фершампенуаз – Париж реконструируют по просьбам жителям до конца мая.