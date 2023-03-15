В Челябинской области в два раза снизилось число фальшивых купюр

Больше всего подделок — номиналом 5000 рублей

За 2022 год в Челябинской области обнаружили 223 поддельные банкноты. Это в два раза меньше, чем в 2021-м. Все фальшивые купюры изъяли из оборота, сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России. 148 поддельных банкнот имели номинал 5000 рублей. Несмотря на то что таких фальшивок больше всего, их количество в 2022 году сократилось почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Второе место по популярности заняли фальшивки номиналом 2000 рублей. В регионе изъяли 41 такую подделку, это практически в два раза больше, чем годом ранее. Также кассиры банков выявили 26 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей (в 2021 году — на треть больше). Кроме того, в регионе были изъяты из оборота пять подделок долларов США»,— отмечают в местном отделении Банка России.

Поддельные купюры часто встречаются в мелких магазинах и киосках, на заправках и рынках, а также при наличных расчетах между гражданами. Специалисты советуют не терять бдительность и всегда проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут в кошелек.

Чтобы определить, настоящая ли купюра, можно использовать так называемое правило трех «П»: посмотри, потрогай, покачай. Необходимо проверить банкноту на просвет на наличие защитной нити, микроотверстий и водяных знаков, обнаружить на ощупь повышенный рельеф эмблемы, текста и цифр, а также посмотреть, как меняется при наклоне банкноты цвет. Определить признаки подлинности помогут бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России» или сайт Банка России. Если же попалась подделка, такую банкноту нужно отнести на бесплатную экспертизу в любой банк. Расплачиваться фальшивкой нельзя.

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